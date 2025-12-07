Pazīstamā latviešu māksliniece Krista Vindberga apprecējusies ar komponistu Kristu Auznieku, kurš iepriekš bija kopā ar pianistu Robertu Flaicu
Slavenā vizuālā māksliniece Krista Vindberga apprecējusies ar komponistu Kristu Auznieku, liecina viņas "Instagram" profilā ievietotie attēli, kuros abi parāda gredzenus uz saviem zeltnešiem.
Krista pirms tam dzīvoja laulībā ar latviešu mākslinieku Reini Dzudzilo. Krista kā vizuālā māksliniece un Reinis kā scenogrāfs rokrokā gājuši arī radošajā dzīvē - veidojuši scenogrāfiju, kostīmus un video vairākos teātros, to skaitā Nacionālajā teātrī, Latvijas Nacionālajā operā un Dailes teātrī.
Tikmēr Krists Auznieks ASV bija precējies ar pianistu Robertu Flaicu, vēsta portāls "Santa". Intervijā avīzei "Diena" Krists savulaik pauda, ka "būt homoseksuālam šeit, Latvijā, nav viegli. (..) Cik tu Rīgā esi redzējusi divus vīriešus ejam rokās saķērušos? Varbūt tikai tad, kad Roberts mani apciemoja pagājušā gada augustā. Tas vienkārši nav iespējams. Šeit tā ir radikāla rīcība, savukārt Ņujorkā varam brīvi tā staigāt, un kopš pagājušā gada ir legālas geju laulības."
Žurnāls "Kas Jauns" 2024. gada jūnijā rakstīja, ka jau kādu laiku mākslinieku aprindās neesot noslēpums, ka Dzudzilo privātās dzīves ceļi katru aizveduši uz savu pusi. Un iemesls tam esot attiecības, kas uzplaukušas starp Kristu un komponistu Kristu Auznieku.
Ņemot vērā, ka loks, kurā apgrozās Dzudzilo, ir gana plašs, arī viņu šķiršanās temats iztirzāts ne vienā vien mākslinieku kolektīvā. Līdztekus faktam, ka tā [šķiršanās] ir notikusi, pavīdēja arī raizes par Reiņa emocionālo pašsajūtu, jo, kā žurnālam apgalvoja avots, kas vēlējās palikt anonīms, "viņam tikt galā ar šo situāciju esot visgrūtāk".
Toreiz Krista neslēpa, ka arī viņai šī šķiršanās nav bijusi emocionāli viegla, bet gan noritējusi "sarežģīti un sāpīgi". Taču pāris cenšas saglabāt cieņpilnas attiecības un tāpēc, ka pašķīrušies privātajā dzīvē, nedomā šķirties radošajās izpausmēs. "Mēs turpinām strādāt kopā. Nākamās teātra sezonas vidū mēs strādājam pie izrādes iestudējuma Nacionālajā teātrī. Tāpat arī šovasar būs skatāma mūsu kopīgā izstāde," skaidrību toreiz ieviesa Krista Dzudzilo.
Raksturojot nu jau bijušo vīru, viņa teica: "Reinis ir brīnišķīgs un skaists cilvēks. Mums tiešām ir ļoti labas attiecības! Par notikušo nu jau varu diezgan mierīgi runāt, jo šī šķiršanās mūsu starpā ir notikusi jau sen."
Pēc šķiršanās Kristai izveidojušās attiecības ar Kristu Auznieku, kas ir jaunievēlētais Latvijas Komponistu savienības priekšsēdētājs, kā arī Muzikoloģijas katedras asociētais profesors Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Par to, kā Krista satuvinājusies ar Kristu, atrodams televīzijas kanāla "ReTV" raidījuma "Jautā-Jums" ierakstā. 2021. gadā, kad abi Dzudzilo tajā viesojās, mākslinieki atklāja, kā 2018. gada martā pirmo reizi dzirdējuši Krista Auznieka mūziku un iepazinušies ar viņu.