"Kopā rakstīsim jaunu dzīvesstāstu!" Adriana Miglāne mīlestības dēļ atgriežas Latvijā
Dziedātāja un digitālā satura veidotāja Adriana Miglāne, kas pēdējā pusotra gada laikā dzīvojusi Īrijā, mīlestības vadīta, atgriezusies dzimtenē. Viņas sirds izvēlējusies uzņēmēju Oļegu Zabirko. Tomēr atgriešanos aizēnoja nepatīkams notikums – autoavārija, kurā iesaistīta dziedātāja.
Novembra sākumā sociālajos tīklos izplatījās runas, ka Adriana, kas kopš 2024. gada vasaras dzīvoja Īrijā, ir atgriezusies Latvijā un Mežciemā izraisījusi avāriju ar automašīnu Tesla, kurā bija arī viņas dēliņš Hugo. Par laimi, neviens cilvēks necieta – bojāts vien auto, kas reģistrēts uz Oļega Zabirko vārda. Žurnālam "Kas Jauns" sazinoties ar uzņēmēju, viņš drosmīgi apstiprināja notikušo. “Drīzāk gan tā nav avārija, ietriecās stabā, nevienam nenodarot nekādu ļaunumu. Vienīgi sev – morālu un guva labu mācību,” stāsta Oļegs. “Viņa noteikti izstāstīs savu dzīves pieredzi un padalīsies. Tikai nepieciešams nedaudz laika, lai var pēc piedzīvotā atgūties un aptvert notikušo. Ticiet man, viņas atklājums, atziņa un problēmas izklāstīšana palīdzēs daudziem citiem cilvēkiem, iespējams, pat glābt dzīvību. Pēc notikušā mēs abi ar Adrianu esam noslēgušies no sociālās vides,” sargājot savu draudzeni, radušos situāciju skaidro Oļegs Zabirko. Lai pasargātu dziedātāju no negatīvajiem komentāriem, Oļegs uz laiku paņēmis viņas telefonu: “Viņa ir pārāk smalka un trausla. Tāpat arī viņai joprojām ir veģetatīvā distonija ar panikas lēkmēm. Tā arī bija saasinājusies brīdī, kad notika avārija. Vai tiešām mēs savējo sagaidām mājās ar zākāšanu? Kurš gan savā dzīvē nepieļauj kļūdas?”
Ideālo vīrieti izlūdzas Dievam
Uzņēmējs neslēpj, ka ar Adrianu ir attiecībās no šā gada augusta un tieši viņš esot pamudinājis dziedātāju ar dēlu Hugo atgriezties Latvijā. Viņi apmetušies uz dzīvi Oļega mājās Garkalnē: “Mums ir izveidojušās skaistas attiecības. Protams, ir visādi dzīves līkloči un sprunguļi, bet kopā tiksim visam cauri. Mēs esam kopā vienā laivā – katrs ar savu airi. Ja Adriana nevarēs turēt airi rokā, turēšu abus. Mēs nepadosimies, un viss būs labi!” Oļegs uzsver, ka ir Adrianas balsts un gatavs pasargāt viņu no ārpasaules negācijām: “Esmu viņas atbalsts un būšu līdzās. Nelaidīšu viņu no savām rokām, jo citādi viņa var pazaudēt sevi. Mēs kopā rakstīsim jaunu dzīvesstāstu.”
Savukārt Adriana atklāj, ka viņas plānos nav bijis atgriezties Latvijā, jo bija jau ar dēlu iekārtojusies Īrijā, atradusi darbu viesnīcas mārketingā un viss sāka nokārtoties: “Ar Oļegu iepazinos un sākām sazināties laikā, kad dažus mēnešus jau biju Īrijā. Turpinājās sarakstes un garās balss ziņas vacapā, bet tad es iepauzēju līdz brīdim, kad atbraucu ciemos uz Latviju. Uzrakstīju viņam: “Sveiks, vai tu vēl esi brīvs vīrietis, vai varam satikties, ja tev vēl ir interese?” Sarunājām tikšanos un aizbraucām uz randiņu. Atgriežoties mājās, mammai vaicāju: “Un ko tagad darīt?” Tikšanās pagāja ļoti jauki, mēs vairākas stundas pavadījām sarunās. Atbraukusi mājās trijos naktī, pat nespēju iemigt no piedzīvotajām emocijām. Es pirmo reizi jutos tā, ka, satiekot cilvēku, nespēju vairs kontrolēt savas jūtas. Biju neziņā – riskēt un ļauties attiecībām vai turpināt strādāt fantastisku darbu un pelnīt labu naudu? Bija nenormāli grūti pieņemt lēmumu.” Stiprāka izrādījusies sirdsbalss. “Tā teica, lai es palieku šeit un mēģinu. Jo vairāk mēs tikāmies, jo vairāk šī sajūta manī nostiprinājās,” bilst Miglāne un saka: “Man aiz muguras nav tā veiksmīgākā attiecību pieredze. Es ticu Dievam. Ilgu laiku biju no attiecībām brīva un lūdzu Dievam – ja reiz man atkal būs attiecības, tad tikai tādas, kas no Dieva dotas. Dievs zina, cik ļoti es mīlu, ja mīlu, un atdošu visu tam otram cilvēkam. Tāpēc lūdzu, lai man pretī iedod tieši tādu pašu cilvēku. Kad jau bijām iepazinušies, lūgšanā pateicos Dievam, ka esmu saņēmusi tieši tādu vīrieti, kādu lūdzu. Es nekad tā neesmu nevienu vīrieti mīlējusi, man nekad dzīvē nav bijušas tādas jūtas. Es jau Oļegam esmu teikusi, ka man viņš ne tikai patīk, bet arī mana dvēsele ir ar viņu.”
“Mums ir ļoti līdzīga domāšana, vērtības, svarīga ģimene, dzīves skatījums un mērķi. Man ir bijuši grūti dzīves posmi, arī depresija, bet es esmu ārkārtīgi darbīgs cilvēks. Man visu laiku patīk būt darbībā, izvirzīt arvien jaunus mērķus ceļā uz izaugsmi. Oļegs ir tieši tāds pats. Jau no rīta viņš sāk savu dienu ar aukstajām ūdens peldēm, pastaigu ar suni pa mežu. Oļegs dzīvo ļoti skaistā vietā, visapkārt mežs, mēs ejam kopīgās pastaigās, putniņi čivina, gaiss svaigs. Tik forši atgriezties Latvijā!” priecājas Adriana, kas neko tādu vairs neesot gaidījusi: “Tā jau laikam arī ir, ka mīlestība atnāk tad, kad to vismazāk gaidi. Kad vēl sarakstījāmies, biju pilnīgi pārliecināta, ka man nebūs attiecību, jo man to nevajag, jo eju pati uz savu izvirzīto mērķi Īrijā. Pat mammai teicu, ka man neko nevajag un ir labi tāpat. Taču mums ar Oļegu viss notika tik dabiski… Viņš mani ļoti labi sajūt, un liekas, ka burtiski redz man cauri. Tāpat arī Oļegs atbalsta manu atgriešanos uz skatuves. Tā kā esmu atpakaļ Latvijā, ievilkšu vēl mazliet elpu un tad ķeršos pie mūzikas. Man patīk gan māju tīrīt, gan ēst gatavot un kūkas cept, bet man arī vajag sevi realizēt. Man vajag savu naudu, es negribētu, lai Oļegs mani uztur.”
Miglāne uzsver, ka mīļotais viņu ļoti lutina: “Es vēl tikai mēģinu pie tā pierast, jo iepriekšējās attiecībās pilnībā par visu maksāju es. Man pat nebija Ziemassvētkos dāvanu… Man pašlaik ir ļoti grūti pierast, ka man dod un pērk, ka mani ved uz veikalu. No rīta pamostos, un man dāvanā no Oļega ir jaunākais iPhone. Vienkārši tāpat uzdāvina, pasakot: “Mīļā, es vienkārši gribu, lai tu esi laimīga!” Aizbraucam šopingā, un Oļegs saka: “Ņem visu, ko vēlies!” Jā, man ir ļoti grūti sarast ar to, ka ēdienu, sadzīves lietas un rēķinus apmaksā Oļegs. Un, nerunājot par materiālajām rūpēm, no viņa ik dienu nāk tāds mīļums pret mani. Mēs esam burtiski kā tādas līmlapiņas, kas varētu salīmēties un visur staigāt kopā. Viņš mani ārkārtīgi mīl – kad redz, ka man sākas veģetatīvās distonijas panikas lēkme un elpa kļūst arvien ātrāka, ved mani ārā pastaigāties; lai arī man ir slikti, mēģina ar mani runāt. Viņš nekad man to nav pārmetis, bet cenšas palīdzēt, kā vien spēj. Viņš visu laiku man dod cerību, ka, lai vai kas, viss būs labi!”
Meitene ar skaisto balsi no "TikTok"
Oļegs, stāstot par abu iepazīšanos, atklāj, ka Adrianu pamanījis kādā vēlā vakara stundā, kad pirms gulētiešanas skrollējis sociālo platformu "TikTok", lai pēc spraigās darba dienas atslābinātos. “Manu uzmanību piesaistīja meitene, kas skaisti dzied. Īpaši neiedziļinoties viņas profilā, biju pārsteigts par tīro balss tembru. Es esmu atklāts cilvēks, tāpēc no sirds aizrakstīju viņai, ka balss ir ļoti skaista un viņai jāparāda sevi uz lielākām skatuvēm. Mazliet arī pakoķetēju. Aizrakstīju, bet nedomāju, ka būs atbilde. Taču to saņēmu, un tālāk jau mūsu komunikācija notika tik viegli, ka sapratām – abi esam uz viena viļņa. Sajutu, ka Adriana ir ļoti mīļa un gaišs cilvēks.”
“Tā kā esmu vecāks par Adrianu un uzkrājis pietiekamu pieredzi, sapratu, kas ar viņu ir noticis. Viņa bija salūzusi, kad devās prom no Latvijas. Viņa bija pazaudējusi sevi, neko te vairs neredzēja. Būtībā tā bija bēgšana no sevis,” norāda uzņēmējs, kas sevi nodēvējis par “Adrianas dzīves mentoru”: “Es pacentīšos viņai palīdzēt neuzkāpt uz tiem grābekļiem, uz kuriem pats jaunībā uzkāpu. Viņai nav jāiet tas pats ceļš... Tāpēc varu droši apgalvot, ka jūs vēl dzirdēsiet viņu dziedam uz skatuves.” Adriana un Oļegs uzskata, ka zīmīgi esot tas, ka abi dzimuši vienā mēnesī – martā – un pēc horoskopa abi ir Zivis.
Zabirko arī atklāti stāsta par savu dzīvi: “Esmu šķīries divu bērnu tēvs, kas pilnībā uzņemas atbildību par savām atvasēm. Tagad mums piepulcējies arī Adrianas dēls. Mūsu bērniem vēl notiek adaptācijas posms, kad cits citam pierīvējas. Adrianas dēls ir dzīvojis bez tēta, tāpēc priecājos, ka varu viņam iemācīt vīrišķīgas lietas. Esmu dzīvojis ilglaicīgā laulībā, mums nebija mokoša laulības dzīve, bet sapratām, ka tikai bērnu dēļ kopā palikt nevajag. Bērni būs vairāk laimīgi, ja arī vecāki katrs par sevi būs laimīgi. Es sportoju, mans dēls sporto. Esmu uzņēmējs, aktīvi piedalos biznesa attīstībā. Esmu izveidojis savu uzņēmuma SIA "Hardwood Industry", kas ražo premium kokskaidu granulas. Alkoholu nelietoju jau astoņus gadus – tas ir mans piemērs citiem, cik liela problēma ir atkarība.”
Bērnībā cirstās rētas sāp joprojām
Šā gada sākumā Adriana Miglāne sociālajos tīklos dalījās ar savas dzīves sarežģītākajiem brīžiem, atklāti stāstot par grūtībām, ko piedzīvoja bērnībā un kas acīmredzot iecirtušas dziļas rētas, kas dziedātājai sāp un asiņo joprojām. Adriana piedzimusi, kā pati saka, laimīgā ģimenē: “Mums bija viss, ko vien var vēlēties.” Viņa pavadīja daudz laika kopā ar tēvu, kurš iemācīja viņai dziedāt, kamēr mamma vairāk pievērsās viņas brālim. Abi vecāki bijuši stingri, bet rūpīgi audzinājuši savus bērnus.
Taču viss mainījies vienā dienā. “Es atceros to dienu tā, it kā tas būtu noticis vakar,” viņa stāsta. Kad ģimene iegāja mājā un Adriana atvēra durvis, viņa ieraudzīja savu tēvu – bez dzīvības pazīmēm. “Viņš izdarīja pašnāvību mūsu mājās. Es teicu – tēti, celies augšā, bet mamma man teica, ka viņš vairs nemodīsies. Tas mums bija milzīgs šoks. Tajā mirklī mana dzīve mainījās uz visiem laikiem.”
Pēc tēva nāves Adrianas mamma cīnījās ar atkarību un ģimenei pastāvīgi trūka naudas. Brālis devās peļņā uz ārzemēm, taču situācija mājās kļuva arvien sarežģītāka. “No labi pārtikušas ģimenes, kurai netrūka nekā, kļuvām par tādu, kas knapi spēja izdzīvot,” viņa atceras. Skolā Adrianu par to apsmēja. “Skolā mani grūda pa kāpnēm un darīja citas līdzīgas lietas, bet es sev apsolīju, ka nekad nekļūšu tāda kā viņi. Es nolēmu, ka nesīšu gaismu cilvēku dzīvēs.”
Situācija pasliktinājās, kad ģimenē ienāca jauns vīrietis, kurš pastāvīgi lietoja alkoholu. “Mums visu laiku mājās bija ballītes, es nespēju naktīs pagulēt. Man bija kādi 13, 14 gadi. Viņš uz mūsu mājām veda savus draugus. Bija naktis, kad mamma nebija mājās, es biju pavisam viena, un es visu laiku lūdzos.” Dziedātāja atklāja, ka viņš bijis agresīvs un sitis Adrianas mammu. “Es atceros reizi, kad viņš bija ļoti piedzēries un es centos aizbēgt. Es grasījos atvērt durvis, bet viņš mani satvēra aiz matiem un iegrūda durvīs.” Kad Adriana lūdza palīdzību drauga mammai, viņa to pastāstīja vīrietim, kas izraisīja vēl lielākas ciešanas. “Es pārnācu mājās, un, protams, viņš mani sāpināja. Kopš tā laika es vairs nespēju palūgt palīdzību.”
Kādā brīdī viss bijis tik slikti, ka Adriana tika izņemta no ģimenes, un vienīgais cilvēks, kurš viņu uzņēma, bija krusttēvs. Vēlāk no ārzemēm atgriezās Adrianas vecmāmiņa, kas sniedza mazmeitai lielu atbalstu, lai viņa varētu dziedāt. Adrianas pārmaiņu brīdis bija, kad 17 gadu vecumā viņa pieteicās muzikālajam televīzijas šovam "X faktors". Viņa sāka pelnīt naudu, kļuva atpazīstama visā Latvijā un varēja palīdzēt savai mammai, kā arī izveidot labāku dzīvi sev pašai.
2024. gada rudenī Adriana savā "TikTok" profilā stāstīja, ka lēmumu par pārcelšanos uz citu valsti pieņēmusi, lai rūpētos par savu mentālo veselību, ko radījuši sarežģītie dzīves apstākļi, panika, stress un ne tik spoža finansiālā situācija. Tāpat dziedātāja stāstīja, ka bija sadegusi un piedzīvojusi arī draugu nodevību, arī internetā saņēmusi neskaitāmi daudz cilvēku nosodījumu. Tāpēc viņa priecājās par Īrijā iegūto jauno darbu mārketinga jomā un bija cerību pilna, ka jaunās dzīves pārmaiņas ir tikai uz labu. Viņa stāstīja, ka savu dzīvi Īrijā ir sākusi burtiski kā no tīras lapas, jau bija sakārtojusi savu emocionālo pasauli, ieguvusi mieru, finansiālo stabilitāti un atbalstu.
