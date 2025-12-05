Vairāku valstu boikots neietekmēs Eirovīzijas 2026. gada finansējumu, paziņo organizatori
Vairāku valstu lēmums boikotēt nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu Vīnē neietekmēs pasākuma finansējumu, piektdien paziņoja organizatori Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU).
"Galīgais raidorganizāciju skaits, kas piedalīsies konkursā, neietekmēs plānoto producēšanas budžetu un EBU finansiālo ieguldījumu [Austrijas sabiedriskajai raidorganizācijai] ORF," teikts paziņojumā.
Ceturtdien EBU sanāksmē Ženēvā atbalstīja izsludinātās izmaiņas Eirovīzijas dziesmu konkursa noteikumos, nebalsojot par Izraēlas dalību, kas tai ļauj piedalīties nākamā gada Eirovīzijā. Pēc balsojuma Spānijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Īrijas raidorganizācijas paziņoja, ka boikotēs 2026. gada Eirovīziju. Islande par savu dalību lems nākamnedēļ.
EBU dalībnieki tika aicināti aizklātā balsojumā balsot par to, vai viņus pietiekami apmierina pagājušajā mēnesī izziņotie jaunie drošības pasākumi, teikts EBU paziņojumā.
Lielākā daļa raidorganizāciju piekrita, ka nav nepieciešams papildu balsojums par dalību un ka 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursam jānotiek, kā plānots, ar ieviestajiem papildu aizsardzības pasākumiem.
EBU locekļi pauda "skaidru atbalstu reformām, lai stiprinātu uzticību un aizsargātu konkursa neitralitāti", "ļaujot piedalīties visiem dalībniekiem", teikts organizācijas paziņojumā.
Raidorganizācijas tagad tiks aicinātas apstiprināt savu dalību 2026. gada konkursā. Pilns dalībnieku saraksts Eirovīzijas 70. jubilejas dziesmu konkursam tiks paziņots pirms Ziemassvētkiem.