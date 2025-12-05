"Nevaru iedomāties savu dzīvi bez tevis!" Sarmīte Pīka emocionālā vēstījumā atklāj, ka vīra Riharda dzīvība tagad ir ārstu rokās
Bijusī politiķe Sarmīte Pīka soctīkla "Facebook" profilā dalījusies ar emocionālu vēsti par savu vīru Rihardu, aicinot turēt īkšķus par ārstiem, kuri cīnās par viņa veselību. "Nevaru iedomāties savu dzīvi bez tevis!" viņa raksta.
"Mana mūža svarīgākais cilvēk, RIHARD PĪK!" iesāk Sarmīte. "Neskaļais, nekad nekonfliktējošais, bet kā betona stabs - taisnais un par savu pārliecību spītīgi taisni stāvošais. Nu tu tagad esi krustcelēs, kuru vienīgais ceļš uz turpmāku dzīvību ir prasmīgu sirds ķirurgu rokās," raksta bijusī politiķe.
"Bet pirms notiks liktenīgā izvēle, pa kuru ceļu Tu dosies tālāk, ar sev raksturīgo tiešumu gribu publiski atskatīties uz to posmu, kuru esi nogājis. Lasot vecus romānus, kādreiz par pārspīlētu jūtu izpausmi uzskatīju dāmu ģībšanu un bālēšanu, saņemot kādu negaidītu ziņu.
Varu apliecināt, ka tā tiešām mēdz notikt un šādas sajūtas izbaudīju izlasot kādreizējā kompartijas sekretāra Ivara Ķezbera memuārus par represējamo un iznīcināmo cilvēku sarakstu deviņdesmito sākumā. Tur bijām arī mēs!"
Ieraksta noslēgumā Sarmīte aicina "turēt īkšķus un aizlūgt par mūsu sirds problēmu inženieriem - kardioķirurgiem, jo tikai viņu zelta rokās ir turpmākais Riharda Pīka dzīves gājums". "Es Tevi bezgalīgi mīlu, mans lielais un stiprais puis, turies, mīļais! Nevaru iedomāties savu dzīvi bez tevis!" Pie ieraksta komentāru sadaļā Sarmītei un viņas ģimenei tiek izteikts liels atbalsts.