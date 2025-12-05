"Netflix" iegādājas "Warner Bros. Discovery" par 82,7 miljardiem dolāru
ASV filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platforma "Netflix" noslēgusi vienošanos, lai iegādātos mediju un izklaides uzņēmumu "Warner Bros. Discovery", teikts abu kompāniju publiskotajā paziņojumā.
Šis darījums novērtē "Warner Bros. Discovery" aptuveni 82,7 miljardu dolāru apmērā. Plānots, ka šis darījums tiks pabeigts 12 līdz 18 mēnešu laikā.
Iepriekš mediji vēstīja, ka piedāvājumu "Warner Bros. Discovery" iegādei bija izteikuši arī izklaides un mediju uzņēmumi "Paramount Skydance" un "Comcast".
"Warner Bros. Discovery" oktobrī paziņoja par ieceri pārdot uzņēmumu, atsakoties no plāniem to sadalīt divās atsevišķās kompānijās.
Iepriekš trīs pirkšanas piedāvājumus "Warner Bros. Discovery" bija izteikusi ASV izklaides kompānija "Paramount", kuru nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja miljardiera Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance".
Šis darījums būtiski palielinās "Netflix" satura radīšanas iespējas, jo platforma savā īpašumā iegūs tādus aktīvus kā HBO un kinostudiju "Warner Bros.".
Augsta līmeņa Holivudas pārstāvji jau izrādījuši nevēlēšanos, ka "Warner Bros. Discovery" nonāktu "Netflix" rokās, jo, viņuprāt, satura straumēšanas uzņēmums ierobežotu filmu nonākšu kinoteātros.