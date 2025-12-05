Kventins Tarantīno nosauc, kurš, viņaprāt, ir sliktākais aktieris Holivudā
Režisors Kventins Tarantīno atklāj, ko uzskata par vissliktāko aktieri Holivudā un nežēlīgi kritizē viņu kā "vāju un neinteresantu".
62 gadus vecais režisors nesen viesojies podkāstā “The Bret Easton Ellis Podcast”, kur nosauca desmit sev vismīļākās 21. gadsimtā radītās filmas. Viņš paskaidroja, ka būtu gribējis ierindot vēsturisko drāmu “Plūdīs asinis” (“There Will Be Blood”) augstāk par piekto vietu, taču nav varējis to izdarīt, jo šajā ekranizējumā aktieris Pols Deino atveido dvīņus Polu un Eliju Sandejus.
Kventins salīdzinājis Deino sniegumu ar Daniela Deja-Lūisa darbu un nodēvēja aktieri par absolūti nepārliecinošu.
Viņš sacīja podkāstā: ““Plūdīs asinis” varētu reāli pretendēt uz pirmo vai otro vietu, ja tajā nebūtu milzīga, gigantiska kļūda… un tā kļūda ir Pols Deino. Acīmredzami tas bija iecerēts kā lomu duets, taču ir kliedzoši skaidrs, ka tas tā nav. Deino sniegums ir ļoti pliekans. Viņš ir vājākais posms. Tā loma būtu lieliski piestāvējusi Ostinam Batleram. Deino ir tik vājš un neinteresants.”
Tarantīno nežēlīgie komentāri raisījuši pret viņu pašu vērstu kritikas vilni tīmeklī. Kāds “Reddit” lietotājs režisoru nodēvējis par neaudzinātu. Viņš rakstīja: “Šāds Tarantīno izteikums ir ārkārtīgi nekulturāls.” Otrs piebilda: “Šis ir absurds viedoklis.” Bet trešais rakstīja: “Te noteikti slēpjas kāda dīvaina aizkulišu nepatika. Starp citu — Tarantīno pats ir patiesi vājākais aktieris, kādu jebkad esmu redzējis, tāpēc viņš, iespējams, mēģina šo titulu nodot kādam citam.”
Sarunas laikā Tarantīno nosauca arī savas desmit mīļākās 21. gadsimta filmas, saraksta augšgalā viņš ierindojis Ridlija Skota kara drāmu “Melnais vanags notriekts “ (“Black Hawk Down”, 2001).
Kventina Tarantīno mīļāko 21. gadsimta filmu Top 10:
1. vietā “Melnais vanags notriekts “ (“Black Hawk Down”, 2001);
2. vietā “Rotaļlietu stāsts 3” (“Toy Story 3”, 2010);
3. vietā “Pazudis tulkojumā” (“Lost In Translation”, 2003);
4. vietā “Denkerka” (“Dunkirk”, 2017);
5. vietā “Plūdīs asinis” (“There Will Be Blood”, 2007);
6. vietā “Zodiaks” (“Zodiac”, 2007);
8. vietā “Trakais Makss: Skarbais ceļš”, 2015);
9. vietā “Šons un miroņi” (“Shaun of the Dead”, 2004);
10. vietā “Pusnakts Parīzē” (“Midnight In Paris”, 2011).