Redz, kā izaudzis Keitas Vinsletas dēls - aktrise pārsteidz fanus ar kopbildi uz sarkanā paklāja
Aktrises Keitas Vinsletas parādīšanās uz sarkanā paklāja ar dēlu Džo sajūsminājusi fanus.
50 gadus vecā Keita Vinsleta un viņas 21 gadu vecais dēls Džo Anderss trešdien pozēja uz sarkanā paklāja Londonas pirmizrādē filmai “Goodbye June”. Jaunā filma — svētku drāma, ko uzrakstījis Džo un režisējusi viņa mamma — vēsta par ģimeni, kas sarežģītu attiecību vidū saskaras ar iespējamām sāpīgām pārmaiņām.
Mātes un dēla tandēms pasākumam bija izvēlējies elegantus melnus tērpus. Vinsleta izskatījās stilīgi melnā kleitā ar atsegtiem pleciem un zeltītu jostu, bet Džo bija tērpies melnā uzvalkā ar baltu kreklu.
Aktrise un trīs bērnu mamma nesen viesojās raidījumā pie Džimija Kimela, kur stāstīja par savu debiju režijā un sadarbību ar dēlu. Viņa atklāja, ka darba procesā, meklējot režisoru, viņa sapratusi, ka nespēj šo projektu nodot kādam citam — viņa vēlējās, lai dēls savas idejas ieraudzītu atdzīvojamies.
“Kad scenārijs bija gatavs, mans nodoms bija to producēt un atveidot Džūlijas lomu. Zināju, ka mums vajadzēs atrast režisoru. Un pēkšņi es sapratu, ka nespēju to atlaist,” viņa skaidroja. “Es viņam teicu: es gribētu pati to režisēt, jo, kad to nodod režisoram, tas kļūst par viņa darbu — kā tam arī jābūt. Bet es to negribēju viņa gadījumā. Es gribēju, lai viņš paliek procesa daļa. Lai viņš piedzīvo, kā tas skaistais, ko viņš radījis, kļūst dzīvs,” viņa piebilda. “Un viņš ir ļoti zinošs kino jomā, tāpēc viņa klātbūtne katru dienu bija fantastiska.”
Atbildot uz Džimija Kimela jautājumu par iespējamām domstarpībām filmēšanas laukumā, Vinsleta teica, ka tādu nav bijis. Taču viņa atzina, ka bijusi jāapgūst svarīga mācība. “Man vajadzēja iemācīties pateikt viņam lietas maigā veidā, ja šķita, ka kaut kas tomēr būtu darāms citādi,” viņa sacīja. “Un arī viņš dažkārt nepiekrita man un teica: “Nu, es nezinu, vai tā to biju domājis.””
Papildus Džo Vinsleta ir divu citu bērnu mamma: dēlam Bēram (11) un meitai Mijai (25). Miju viņa audzina kopā ar bijušo vīru Džimu Trīpltonu, dēlu Džo — ar Semu Mendesu, bet Bēru — kopā ar vīru Edvardu Eibelu Smitu.
Gadu gaitā aktrise centusies savus bērnus sargāt no publikas uzmanības, īpaši viņu agrīnajos gados. 2017. gadā viņa atzina, ka jūtas vislabāk, kad ir praktiska un piedalās ikdienas darbos. Intervijā “Harper’s Bazaar” viņa teica, ka viņai nav “pavāra, šofera vai kaut kā tamlīdzīga”, jo viņa pati vēlas rūpēties par lietām.
“Tikai tāpēc, ka es varētu to atļauties, nenozīmē, ka man tas jādara. Tas nebūtu pareizi mūsu ģimenei — un es zinu, ka mani bērni to absolūti ienīstu. Es gribu, lai viņi atceras manu vistas zupu, manas sagatavotās pusdienu kastītes un to, ka tieši es viņus veda uz skolu,” iepriekš izteicās Vinsleta.