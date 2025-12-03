Popzvaigzne Mailija Sairusa paziņo par saderināšanos ar Maksu Morando
Pēc četriem kopā pavadītiem gadiem popzvaigzne Mailija Sairusa un mūziķis Makss Morando ir spēruši nākamo soli savās attiecībās — pāris ir saderinājies.
Pāris baumas par saderināšanos radīja filmas “Avatar: Fire and Ash” pirmizrādē, kur Sairusa lepni demonstrēja savu īpaši veidoto briljanta gredzenu. Vēlāk saderināšanās tika apstiprināta ar ģimenes ievietotajiem attēliem un fotogrāfijām no privātām svinībām.
Kad viņai jautāja par jauno saderināšanos, Sairusa, kas pazīstama ar hitu “Flowers”, sacīja, ka pašreizējais dzīves posms daudzējādā ziņā līdzinās gaidāmajai filmai “Avatar: Fire and Ash”, kuras skaņu celiņā iekļauta Sairusas jaunā dziesma “Dream as One”. “Man šķiet, tas ir ļoti zīmīgi un cieši saistīts ar “Avatara” tēmu, jo tas ir par sākšanu no jauna un atkal būvēšanu,” sacīja dziedātāja.
“Kad ugunsgrēkos zaudēju savu māju, tā nebija vienīgā lieta, ko zaudēju — es tiešām nonācu tādā kā pelnu stadijā un pārbūvēju savu dzīvi personiski, fiziski — jūs zināt, arī savu māju. Tāpēc mīlestības un attiecību tēmas šeit, būšana vienam otram līdzās…” piebilda Sairusa.
Iepriekš Sairusa bija precējusies ar aktieri Liamu Hemsvortu. Pāris bija kopā vairāk nekā desmit gadus un slepus apprecējās 2018. gada decembrī. Taču mazāk nekā gadu vēlāk dziedātāja šokēja Holivudu un fanus, paziņojot par šķiršanos. Aktieris jau pēc dažām dienām iesniedza šķiršanās pieteikumu, norādot “nesamierināmas domstarpības”.
Lai gan aktrise gadiem atturējās komentēt attiecību beigas, 2022. gadā, uzstājoties Lollapalooza festivālā, viņa abu īso laulību nodēvēja par “sasodītu katastrofu”.
Hemsvorts tagad ir saderinājies ar modeli Gabriellu Brūksu, ar kuru satiekas kopš 2019. gada nogales.