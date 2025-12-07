Nostalģijas vilnis: seriāla "Kā es satiku jūsu māti" zvaigznes 20 gadus vēlāk - kā viņi izskatās un ko dara?
Ir pagājuši 20 gadi, kopš skatītāji pirmo reizi iepazinās ar leģendāro seriālu “Kā es satiku jūsu māti” (How I Met Your Mother).
Kārtera Beisa un Kreiga Tomasa veidotais CBS situāciju komēdijseriāls, kas pirmizrādi piedzīvoja 2005. gada 19. septembrī, aizveda fanus uz kādu vietējo bāru, kur seriāla galvenais varonis Teds Mozbijs un viņa draugi – Maršals Ēriksons, Robina Šerbatstija, Bārnijs Stinsons un Lilija Oldrina – pavadīja visu savu brīvo laiku, satiekoties, svinot nozīmīgus notikumus vai tiekot galā ar personīgiem pārdzīvojumiem.
Seriālu stāstīja vēlīnais Bobs Sadžets kā “Teds nākotnē”, kurš diviem saviem bērniem atstāstīja stāstu par to, kā viņš satika viņu māti, izmantojot atmiņu uzplaiksnījumus no savas dzīves Ņujorkā kopā ar tuvajiem draugiem.
Seriāls tika demonstrēts deviņas sezonas, tostarp tas bija skatāms arī Latvijā. Pēc tam platformā "Hulu" iznāca seriāla atvasinājums “Kā es satiku jūsu tēvu” (How I Met Your Father), kurā galvenajā lomā bija Hilarija Dafa, Tas tika rādīts divas sezonas — no 2022. līdz 2023. gadam.
Lūk, viss, kas jāzina par to, kur šodien atrodas “Kā es satiku jūsu māti” zvaigznes.