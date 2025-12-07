Skārleta Johansone nāk klajā ar negaidītu atzīšanos par pirmo randiņu ar vīru Kolinu Džostu
Holivudas zvaigzne Skārleta Johansone atzīst, ka pirmajā randiņā ar savu nākamo vīru komiķi Kolinu Džostu ļoti satraukusies.
Skārleta Johansone padalījusies ar jautrām un nedaudz mulsinošām atmiņām no attiecību sākuma ar Kolinu Džostu, atklājot maigu un cilvēcisku viņu mīlas stāsta pusi. Filmas “Pazudis tulkojumā” zvaigzne atzinusi, ka pirmajā randiņā uzvedusies neveikli un pat nodomājusi, ka ir, iespējams, visu sabojājusi.
Skārleta un šova “Saturday Night Live” zvaigzne salaulājās 2020. gadā, taču viņa atzīst – pirmajā romantiskajā vakarā kritusi panikā, jo gandrīz nebija pieredzes ar “parastiem” randiņiem.
Viesojoties šovā “Today with Jenna and Friends”, 41 gadu vecā aktrise sacīja: “Mans pirmais randiņš ar Kolinu, godīgi sakot, mani neviens iepriekš nebija aicinājis…” Skārleta, kas nesen filmējusies lentē “Juras laikmeta pasaule: Atdzimšana”, paskaidroja, ka vienmēr pārgājusi no vienām ilgstošām attiecībām uz citām, tāpēc tādi vienkārši žesti – kā ielūgums kopīgās vakariņās – viņai bijuši sveši.
“Es biju sērijveida monogāmu attiecību cilvēks, un neviens man nebija izteicis tik parasto uzaicinājumu – ‘Hei, vai vēlies aiziet paēst vakariņas?’”
Skārleta Johansone ar trešo vīru Kolinu Džostu
Skārleta arī pastāstīja, ka Kolins uzaicinājis viņu uz kādu itāļu restorānu un tas bijis ļoti jauks randiņš – vakariņu laikā viņa jutusies patiešām labi. Aktrise atklāja, ka neveiklums sekojis tikai pēc maltītes. Kolins piedāvājis doties satikt viņa draugus uz kādu dzērienu, taču Skārleta pēkšņi sastingusi. “Man tagad jāiet. Man tiešām jābrauc prom,” viņa teikusi. Johansone steigšus devusies mājup, lai pārņemtu rūpes no auklītes, taču ieradusies daudz ātrāk, nekā bija gaidīts, un auklīte pat vaicājusi, kāpēc viņa ir tik agri mājās.
Skārleta atzina, ka jutusies apjukusi un vēlāk sapratusi, ka viņas dīvainās uzvedības dēļ Kolins varētu nodomāt, ka viņa nav ieinteresēta. “Es kritu panikā, nezinu citu izskaidrojumu tam, kāpēc tā rīkojos,” viņa atzinās.