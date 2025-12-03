“Slapjais bandīts” Daniels Stērns skaidro, kāpēc nepiedalīsies “Viens pats mājās” jubilejas pasākumā
Aktieris Daniels Stērns, kurš vislabāk pazīstams kā Marvs no klasiskās 1990. gada Ziemassvētku filmas “Viens pats mājās”, pavēstījis, ka, neskatoties uz filmas nemainīgo popularitāti, viņš nepiedalīsies tās 35 gadu jubilejas pasākumos.
Nesenā intervijā žurnālam “PEOPLE” Stērns — kurš filmā atveidoja vienu no tā saucamajiem “slapjajiem bandītiem” — atzina, ka iemesls tam ir viņa pašreizējais dzīvesveids. “Es nepametu savu saimniecību,” viņš smejoties saka. “Tas nav nekāds aizvainojums filmai. Vienkārši… telefona zvans, "Zoom" zvans — tajā es piedalos. Bet… es esmu drusku mājās sēdētājs.”
68 gadus vecais aktieris Holivudas dzīvei atmeta ar roku jau pirms daudziem gadiem, pārcēlies uz Ventura apgabala fermu Kalifornijā, kur kopā ar sievu nodarbojas ar liellopu un citrusaugu audzēšanu — un pats strādā kā tēlnieks.
Stērns labi apzinās, ka “Viens pats mājās” joprojām aizrauj skatītājus visā pasaulē, pat vairākas desmitgades pēc 1990. gada pirmizrādes, taču viņš dod priekšroku vērot tās panākumus no malas. “Man patīk apziņa, ka cilvēkiem tā patīk, bet kad pie manis nāk cilvēki un saka: “Mēs to mīlam,” — tas brīžiem ir mazliet pārāk intensīvi,” viņš atzīst.
Un, lai gan Stērns atzīst, ka viņam nebija ne jausmas, ka filma kļūs par tik ikonisku svētku kino klasiku, viņš tomēr juta, ka tā ir kaut kas īpašs.
“Es zināju, ka tā ir īsta pērle,” viņš saka. “Džons Hjūss uzrakstīja smieklīgāko scenāriju, ko jebkad esmu lasījis. Es burtiski vārtījos pa zemi smejoties, to lasot. Tas bija tik smieklīgs, bet tajā pašā laikā ļoti sirsnīgs — puika un kaimiņš viens otru glābj, viņš un mamma atkalapvienojas… tas viss bija tik emocionāli.”
Stērns turpina: “Tas bija tik smieklīgi, tik patiess, un to es zināju. Es cerēju, ka veidojam lielisku filmu. Bet par tās ilgmūžību man, protams, nebija ne jausmas — to nevarēja zināt neviens.”
Par godu 35. jubilejai daļa citu filmas zvaigžņu — tostarp Kalkins — nesen parādījušies fanu pasākumos.