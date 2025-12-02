Intars Busulis laiž klajā jaunu dziesmu Ziemassvētku noskaņās
Svētku laikā Intars Busulis un "Abonementa orķestris" klausītājiem dāvina jaunu kompozīciju "Glītā" un aicina uz Ziemassvētku koncertiem "Kadiķīšu ielokā…"
Kā portālu Jauns.lv informēja mūziķa pārstāvji, Intars Busulis esot radījis dziesmu par svētku sajūtu, ko pelnījis sajust ikviens: “Šis ir laiks, kad īpaši novērtējam savus mīļos cilvēkus - viss kļūst tāds trauslāks un siltāks. Ar šīs dziesmas iznākšanu, es aicinu ikvienu izrādīt vairāk rūpju, vairāk siltuma un dāvāt drošības sajūtu, lai mums apkārt vairojas tikai labās emocijas, lai arī cik banāli tas skan.”
Dziesmas “Glītā” mūzikas autors ir Intars Busulis, teksta autors - Marts Pujāts, bet producents - Reinis Sējāns. Skaņdarba ierakstā piedalās "Abonementa orķestra" mūziķi: Kārlis Lācis, Kaspars Zemītis, Vineta Lāce, Karīna Rasa, Edvīns Ozols, Māris Jēkabsons, Kaspars Grigalis, Alise Kante un Kristīne Pastare.
Šo un daudzas citas sirsnīgas dziesmas klausītāji varēs izbaudīt arī vairākos Ziemassvētku koncertos, kurus Intars Busulis un "Abonementa orķestris" veido pirmo reizi.
Ziemassvētku koncertos izskanēs gan labi zināmas Intara Busuļa un Kārļa Lāča kompozīcijas, gan arī citu "Abonementa orķestra" mūziķu radīti jaundarbi, kā arī iemīļotas Ziemassvētku melodijas jaunās interpretācijās.
Koncerti norisināsies:
- 17. un 18.decembrī Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, plkst. 19
- 23. decembrī Rīgā, Dailes teātrī, plkst. 14 un 19
- 25. decembrī Cēsīs, Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, plkst. 14 un 19
- 27. decembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors”, plkst. 18
