Daudzi no šiem aktieriem priecējuši arī Latvijas skatītājus.
Slavenības
Šodien 07:54
Viņi sāka kā telenoveļu varoņi - un kļuva par Holivudas elkiem
Telenoveles kādreiz bija neatņemama mūsu vakara televīzijas daļa — “Vienkārši Marija”, “Krāpniece”, “Neaizmirstamā”. Bet aiz melodrāmu maskām slēpās aktieri, kuru ambīcijas sniedzās daudz tālāk par raudošām Marijām un mūžīgi satriektajiem Huaniem Karlosiem.
Telenoveļu pasaule — lai cik spoža un populāra tā arī nebūtu — bieži vien bija tikai pirmais solis aktieru ambiciozajā karjeras ceļā. Lai arī melodrāmas sniedz šiem aktieriem slavu Latīņamerikā un diasporā, ne visi bija gatavi palikt ieslodzīti vienā žanrā vai vienā tipā. Daudzi telenoveļu aktieri sapņoja par plašākām iespējām, sarežģītākām lomām, starptautisku auditoriju un, protams, Holivudas lielajiem ekrāniem. Un dažiem tas patiešām izdevās.
Lūk, zināmākās telenoveļu zvaigznes, kuras iemācījās ne tikai raudāt kameru priekšā, bet arī piepildīt savus Holivudas sapņus: