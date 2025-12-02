FOTO: Holivudas zvaigznes žilbina "Gotham Awards" ceremonijā
Zvaigznes žilbina “Gotham Awards 2025”.
Sarkanais paklājs

2025. gada “Gotham Awards” pirmdien oficiāli atklāja balvu sezonu, godinot izcilniekus gan kameras priekšā, gan aiz tās — kino un televīzijā.

Uz sarkanā paklāja spožā godā mirdzēja Holivudas zvaigznes, tostarp Rianna, Džeikobs Elordijs, Dženifera Lorensa un daudzi citi. Pašā balvu ceremonijā tika godinātas tādas filmas un seriāli kā "One Battle After Another", "It Was Just an Accident"", "Harry Lighton par Pillion", "Sinners", "The Studio", "The Pitt" un "Adolescence".

“Gotham Awards” tradicionāli izceļ labākos neatkarīgā kino un televīzijas projektus, un bieži tiek dēvēti par balvu sezonas starta punktu — tie iezīmē laiku, kad sākas intensīvais kino un TV apbalvojumu maratons.

Apskati galeriju un noskaņojies jaunajai balvu sezonai!

