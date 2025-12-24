Pārsteidzošā patiesība: vispārdotākā Ziemassvētku dziesma pasaulē nav tā, kuru klausāmies visbiežāk
Ziemassvētku laikā gaisā arvien biežāk skan pazīstamas svētku melodijas, taču — vai zini, kura no tām patiesībā ir vispārdotākā?
Lai arī daudziem varētu likties, ka vispārdotākais singls ir visu laiku populārais Meraijas Kerijas “All I Want for Christmas Is You”, patiesībā šis gods pienākas 1942. gada Binga Krosbija svētku singlam “White Christmas”.
Binga Krosbija izpildītā dziesma “White Christmas” tiek uzskatīta par visveiksmīgāko un komerciāli vispārdotāko Ziemassvētku singlu mūzikas vēsturē. Tā ir iekļauta Ginesa pasaules rekordu grāmatā, un tiek lēsts, ka visā pasaulē pārdots vairāk nekā 50 miljoni eksemplāru — skaitlis, kuru nav spējusi pārspēt neviena cita dziesma ne Ziemassvētku, ne citu svētku vai žanru kategorijā.
Dziesmu 1942. gadā sacerēja komponists Ērvings Berlins, un tā pirmo reizi tika iekļauta filmā “Holiday Inn”. Krosbija maigi nostalģiskais izpildījums un dziesmas silti sentimentālais vēstījums uzreiz uzrunāja auditoriju laikā, kad pasaulē plosījās Otrais pasaules karš. Tā kļuva par komforta un cerības simbolu, īpaši karavīriem, kuri atradās tālu no mājām, un viņu ģimenēm.
“White Christmas” ir īpaša arī ar to, ka gadiem ilgi pieprasījums bija tik milzīgs, ka Bings Krosbijs 1950. gados pārdziedāja dziesmu no jauna, jo oriģinālā meistarkasete bija nolietojusies. Tieši šī versija ir tā, ko dzirdam visbiežāk arī mūsdienās. Tāpat iemīļota ir Maikla Bublē versija.
Dziesma ik gadu atgriežas mūzikas topos, straumēšanas platformās un radio programmās, saglabājot savu statusu kā iemīļotākā un ikoniskākā Ziemassvētku dziesma pasaulē.