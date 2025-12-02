Princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss saņem ļoti īpašu Ziemassvētku ielūgumu
Velsas prinča Viljama un princeses Keitas bērnus šajos Ziemassvētkos gaida īpašs pārsteigums – atklājies, ka princis Džordžs (12), princese Šarlote (10) un princis Luiss (7) saņēmuši kādu īpašu ielūgumu.
Tiek vēstīts, ka Viljama un Keitas bērni saņēmuši ielūgumu noskatīties mūziklu par lāci Padingtonu. Vestendas iestudējums ir ļoti gaidīta skatuves versija par iemīļoto lāci, kurš reiz dalījās marmelādes sviestmaizē ar Lielbritānijas karalieni Elizabeti II, atzīmējot viņas Platīna jubileju. Padingtons ir neatņemama britu kultūras sastāvdaļa un pēc karalienes nāves kļuva par plaši izmantotu cieņas un piemiņas simbolu.
Sarunā ar žurnālu “HELLO!” mūzikla producente Sonija Frīdmane sacīja: “Mēs nevaram sagaidīt, kad Padingtons satiks Velsas prinča un princeses bērnus, jo domājam, ka viņi ieradīsies uz izrādi. Tas būs ļoti īpaši.”
Vaicāta, vai karaliskie bērni to apmeklēs jau drīzumā, Frīdmane – pazīstama arī ar iestudējumiem “Harijs Poters un nolādētais bērns” – piebilda: “Mēs ceram!”
Pārdomājot darbu pie mūzikla, viņa sacīja: “Mēs esam ļoti laimīgi un ļoti lepni. Lai nonāktu līdz šim punktam, ir strādājuši simtiem cilvēku daudzu gadu garumā. Tagad mēs to nododam skatītāju rokās, un tas ir lieliski.”
Šī nebūs pirmā reize, kad princis Viljams un princese Ketrīna redz kādu izrādes fragmentu – karaliskais pāris privātajā ložā vēroja mūzikla priekšnesumu “Royal Variety Performance” laikā 19. novembrī.
Vaicāta par karaliskās ģimenes atzinību, producente Elīza Lamlija sacīja: “Padingtons ir institūcija – īsta britu institūcija –, tāpēc šo divu pasauļu satikšanās bija patiesi ikoniska.”
Tikmēr grupas "McFly" dziedātājs Toms Flečers, kurš radījis mūzikla oriģinālo mūziku un dziesmu tekstus, sacīja: “Es esmu uzaicinājis [Velsas princi un princesi] uz izrādi, tāpēc – kas zina. Cerams, kādā brīdī viņi to apmeklēs.”
Pārdomājot "Royal Variety" priekšnesumu, kas tiks pārraidīts ITV 2025. gada 21. decembrī, viņš stāstīja: “Man bija iespēja iepazīstināt Padingtonu ar viņu karaliskajām augstībām – tas bija diezgan sirreāls mirklis. Viņiem tas acīmredzot patika – mēs parādījām nelielu fragmentu no izrādes, un tas tika ļoti labi uzņemts. Ceru, ka tikpat labi tas tiks uztverts arī šovakar.”
Šī nav pirmā reize, kad Toms ir ticies ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem: “Mēs ar karalisko ģimeni esam tikušies vairākas reizes,” viņš skaidroja. “Viens no maniem mīļākajiem brīžiem bija mūsu pirmais "Royal Variety Performance" ar "McFly" un tikšanās ar viņas majestāti karalieni. Tu nedrīksti runāt ar karalieni, ja viņa pati nesāk sarunu, taču mans grupas biedrs Denijs uztraukumā to piemirsa un vienkārši sāka sarunāties. Viņa bija ļoti laipna un atsaucīga, un saruna izvērtās patīkami. Tas ir viens no maniem jaukākajiem atmiņu brīžiem.”