Plāno aizraujošu korporatīvo pasākumu?
KARTINGS.LV piedāvā adrenalīna pilnas aktivitātes komandai, kā arī dāvanu kartes - lieliska ideja Ziemassvētku dāvanām kolēģiem, partneriem vai draugiem!
KARTINGS.LV - ideāla vieta korporatīvajiem pasākumiem
Darbs birojā prasa koncentrēšanos un spēju sadarboties, taču, lai uzturētu komandas efektivitāti, ir svarīgi izkāpt no ikdienas rutīnas. KARTINGS.LV piedāvā unikālu iespēju saliedēt komandu, mazināt stresu un piedzīvot neaizmirstamu izklaidi. Tā ir vieta, kur adrenalīns satiekas ar komandas garu - ideāli piemērota uzņēmumu pasākumiem, klientu izklaidei vai sadarbības partneru pārsteigšanai.
Kāpēc izvēlēties KARTINGS.LV?
Daudzi tradicionālie saliedēšanas pasākumi vairs nespēj radīt īstu azartu, taču kartings to maina. KARTINGS.LV modernā iekštelpu halle Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 77 K-1, piedāvā Latvijā lielāko un platāko 360 m garo kartinga trasi. Ātrums, līkumi un draudzīga sacensība garantē emocijas, kas palīdz atsvaidzināt domāšanu un stiprina komandas saikni.
Sacensību formāti uzņēmumiem
- Mini Grand Prix - 8 min kvalifikācija + 12 apļu fināls;
- Grand Prix - iekļauts arī treniņbrauciens;
- Super Grand Prix - pirms fināla tiek aizvadīts arī pusfināls tiem, garantējot vēl aizraujošākas sacensības;
- LeMans komandu sacensības - 1-4 stundu izturības brauciens ar braucēju maiņām. Lielisks veids, kā uzlabot komunikāciju un sadarbību.
Pēc vajadzības iespējams izveidot arī individuālu sacensību programmu.
Viss pasākumam nepieciešamais vienuviet
KARTINGS.LV nodrošina pilnu servisu – modernus kartingus, profesionālus instruktorus, drošības aprīkojumu un augstas precizitātes laika ņemšanas sistēmu. Uz vietas pieejami TV ekrāni, kas ļauj sekot līdzi rezultātiem kā īstā autosporta sacīkstē. Atliek tikai aizpildīt pieteikumu mājaslapā, un komanda par visu parūpēsies.
Vairāk nekā tikai kartinga trase
Halle piedāvā plašu atpūtas zonu, kur starp braucieniem iespējams atpūsties, pārrunāt stratēģijas, ieturēt maltīti vai svinēt. Tā ir lieliska vieta ne tikai korporatīvajiem pasākumiem, bet arī dzimšanas dienām, vecpuišu un vecmeitu ballītēm vai privātām sacensībām ar klientiem.
KARTINGS.LV gaida tavu pieteikumu!
Ja vēlies komandai sniegt emocijas, kas tiešām saliedē un motivē – izvēlies kartingu. Aizpildi pieteikuma formu un saņem individuālu piedāvājumu.
KARTINGS.LV DĀVANU KARTE
- Ideāla dāvana jebkurā vecumā – pieejama klātienē un tiešsaistē.
- Vērtības: 20€, 50€, 100€, 500€ (katra izmantojama vienreiz).
- Derīga braucieniem, bērnu kartingam un pat kartinga skolas nodarbībām.
- Uzdāvini saviem tuvajiem adrenalīnu un aizraujošu braukšanas pieredzi ar moderniem, drošiem kartingiem.
- Iegādei – apmeklē KARTINGS.LV mājaslapu un seko jaunumiem sociālajos tīklos.