Aktiera Ginta Grāveļa dēls Krišs cer uz mūziķa karjeru
Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis ar lepnumu un sirsnību stāsta par savu 16 gadu veco dēlu Krišu, kurš jau kopš mazotnes aizrāvies ar mūziku.
Interese sākusies brīdī, kad Krišs, vēl būdams pavisam mazs, vērojis tēvu spēlējam ģitāru un gatavojamies koncertiem. Drīz vien Krišs pats izteicis vēlmi mācīties. Tagad viņš ne tikai spēlē ģitāru un dzied, bet arī komponē un raksta dziesmas. Ierakstu procesā Krišs strādā patstāvīgi – studijā dod priekšroku būt tikai ar skaņu operatoru, kamēr tēvs ir tas, kuram viņš uztic noklausīties pirmos ierakstus.
Īpaša loma abu attiecībās ir tieši kopīgajai muzicēšanai. Gints žurnālam "Kas Jauns" atzīst, ka sajūta stāvēt uz vienas skatuves ar dēlu ir “fantastiska” un ļoti emocionāla. Koncertos viņi izpildījuši vairākas dziesmas duetā, kā arī piedalījušies kopdziesmās ar citiem mūziķiem. Lai gan Krišam ir arī aktiermeistarības pieredze, viņš savu nākotni visvairāk saista tieši ar mūziku un skatuvi. Kriša oriģinālmūziku var noklausīties "Spotify", kur viņš atrodams ar nosaukumu "Marley a Speck".
Kā zināms, Krišam mūzika ir ielikta šūpulī – puisis ir Ginta pirmdzimtais, kas pasaulē nāca attiecībās ar dziedātāju Rudīti Būmani. Pirms diviem gadiem Krišs nopietni izmēģināja savus spēkus arī aktiermeistarībā – spēlēja galveno lomu izrādē "Viens pats mājās Ziemassvētkos", kas radīta, tās veidotājiem iedvesmojoties no kulta komēdijas "Viens pats mājās". Vēl iepriekš Krišs filmējies arī daudzsēriju drāmā "Pansija pilī".
Krišs nav Grāveļa vienīgais bērns – aktiera un viņa Dailes teātra kolēģes Ērikas Eglijas-Grāveles ģimenē šovasar pasaulē nāca meitiņa Ulle. Par precētu pāri pēc aptuveni piecu gadu kopdzīves Gints un Ērika kļuva 2020. gada augustā.