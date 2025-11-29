Princis Viljams ienīst vienu karaļnama tradīciju - un varētu to atcelt
Pieredzējis raidījumu vadītājs Deivids Dimbelbijs uzskata, ka princim Viljamam “riebjas” kāda karaļnama tradīcija un ka viņš, kļūstot par karali, īstenos daudzas pārmaiņas.
87 gadus vecais Deivids Dimbelbijs par to izteicās pirms sava trīsdaļu dokumentālā cikla pirmizrādes BBC. Dimbelbijs ir atspoguļojis desmitiem karaļnamam svarīgu notikumu — tostarp princeses Diānas bērēs 1997. gadā un karalienes Elizabetes II bērēs 2022. gadā. Viņa jaunā programma saucas “Kam vajadzīga monarhija?”. Raidījumu vadītājs runāja par to, kas mūsdienās vairs neatbilst laikam.
Viņš sacīja: “Es nesaprotu, kāpēc cilvēki, īpaši aizgājušās karalienes laikā, tik ļoti apjuka, satiekot viņu. Man nepatīk šī padevība. Man tā vispār nepatīk. Starp citu, pēc manis dzirdētā, Viljams domā līdzīgi.”
Viņš skaidroja, ka Viljams necieš, ka cilvēkiem joprojām jāpaklanās, jāknikšķina un jārīkojas pārmērīgi pieticīgi vai padevīgi tikšanās laikā ar karalisko ģimeni. Viņš laikrakstam “The Telegraph” norādīja: “Es atbalstu monarhiju, ja tā atbilst laikmeta garam. Es neatbalstu pompozu, “Disnejlendas” tipa monarhiju. Es neatbalstu argumentu, ka tā pievelk amerikāņu tūristus — tas ir viens no sliktākajiem argumentiem vispār.”
Viņš arī apgalvoja, ka “pieaug cilvēku skaits”, īpaši jauniešu vidū, kuri vairs neatbalsta monarhiju.
Raidījumu vadītājs skaidroja: “Es nedomāju, ka mēs drīzumā kļūsim par republiku, bet nesaku arī to, ka republika būtu sliktāka par monarhiju. Ja to izstrādātu tā, lai tā būtu pieņemama, tā varētu būt tikpat laba.”
Kopumā Dimbelbijs uzskata, ka “rūpīgi izstrādāta monarhijas forma” karaļa Viljama vadībā ir “visticamākais variants un ļoti labs risinājums, ja tas darbojas”. Dimbelbijs kritizēja arī karaļnama “novecojušās” privilēģijas, tostarp to, ka karaliskā ģimene pēc likuma nav pienākuma maksāt nodokļus.
Nesen Viljams atzina, ka viņam ir lielas ieceres brīdim, kad pienāks viņa kārta pārņemt troni.
Princis Viljams nesen sarunā ar aktieri Jūdžinu Leviju, Apple TV+ raidījuma “The Reluctant Traveler” vadītāju, atklāja savus plānus modernizēt monarhiju, kad kļūs par karali.
Sarunā par nākotni Viljams sacīja: “Domāju, droši var teikt, ka pārmaiņas ir manā dienaskārtībā. Pārmaiņas uz labu.” Tomēr Viljams neprecizēja, kādas tieši pārmaiņas viņš iecerējis.