Bērnu aktieri, kas gandrīz kļuva par Kevinu filmā "Viens pats mājās"
Filma "Viens pats mājās" (Home Alone) ir kļuvusi par vienu no visiecienītākajām Ziemassvētku filmām, kuru katru gadu ar prieku skatās arī Latvijas skatītāji. Makolijs Kalkins, spēlējot Kevina lomu, ieguva pasaules slavu, taču, kā jau tas mēdz notikt lielajos kino, viņš nebija vienīgais, kurš kandidēja uz šo lomu.
Uz Kevina lomu "Viens pats mājās" tika apsvērti vairāki potenciālie bērnu aktieri, bet, protams, Makolijs Kalkins bija tas, kuru izvēlējās, un, kā vēlāk izrādījās, pateicoties šai lomai viņš kļuva par vienu no vispazīstamākajiem bērnu aktieriem kino vēsturē.
Interesanti, ka viens no tiem, kas tika uzaicināts piedalīties atlasē, bija komiķis Džons Melānijs. Viņš atklāja, ka 1989. gadā, septiņu gadu vecumā, piedalījās vietējā bērnu improvizācijas grupā "The Rugrats", kas piesaistīja kāda cilvēka uzmanību, kas bija iesaistīts "Viens pats mājās" atlases procesā. Tā rezultātā Džons kopā ar vecākiem tika uzaicināts apsvērt piedalīšanos atlasē.
Kā atceras pats komiķis: "Man piedāvāja piedalīties “Viens pats mājās” atlasē Kevina lomai... Mana mamma padomāja par to nedaudz. Mēs bijām pie pediatra, un tad viņa man pateica: “Tētis un es esam runājuši, un mēs tev neļausim piedalīties šajā filmā,” un tad viņa iedeva man poti. Es domāju, ka viņa domāja – varbūt, ja abas sliktās lietas veiksim vienlaikus, tās neitralizēs viena otru. Bet atceros abas, un man nepatika neviena.”
Arī citi slaveni bērnu aktieri, piemēram, Bens Savidžs (Boy Meets World) un Adams Hanns-Bairds (Stepford Children), tiek minēti kā potenciālie kandidāti uz šo lomu. Taču Makolijs Kalkins izcēlās ar savu priekšnesumu, kas bija pavisam atšķirīgs no citiem, un tas viņu izvirzīja kā galveno izvēli.
Interesanti, ka pirms "Viens pats mājās" viņš jau bija piedalījies nelielās lomās citās filmās un televīzijas projektos, bet tieši šī loma viņu padarīja par pasaules mēroga zvaigzni.
Filma “Viens pats mājās” stāsta par astoņgadīgo Kevinu Makalisteru, kurš nejauši tiek atstāts viens pats mājās, kad viņa ģimene dodas Ziemassvētku brīvdienās uz Parīzi. Galvenais stāsta iznākums ir Kevina piedzīvojumi un viņa viltīgā cīņa ar diviem neveiksmīgiem zagļiem – Hariju un Mārvu, kas mēģina ielauzties viņa mājā.
Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
