Krisa Dženere sniedz retu ieskatu attiecībās ar savu māti, Kardašjanu klana vecmāmiņu, par kuras eksistenci zina tikai retais
Kardašjanu klana momadžere (mamma un menedžere vienā personā) Krisa Dženere viesojusies Džeja Šetija podkāstā un pastāstījusi par savu māti, kurai šobrīd ir 91 gads.
Krisa Dženere nesen sniegusi retu ieskatu attiecībās ar savu 91 gadu veco mammu Mēriju Džo Šenonu, kuru saīsināti dēvē par MJ .
Kardašjanu momadžere atklāja, kā māte joprojām ir vērtīga viņas dzīves sastāvdaļa. Podkāsta vadītājs Džejs Šetijs pajautāja: "Ko tu joprojām vaicā savai mātei, kurai ir 91 gads?” Krisa Dženere uz to atbildēja sekojoši: "Visu. Es katru dienu runāju ar viņu pa telefonu."
Kardašjanu klana vecmāmiņa Mērija Džo “MJ” Šenona
"Mēs palīdzam viena otrai izvēlēties, ko skatīties. Viņai patīk pārraide “Dateline” tikpat ļoti kā man," atzina 70 gadus vecā Dženere. Krisa minēja, ka viņu sarunas bieži izskatās šādi: “‘Kādu slepkavības mīklu mēs skatīsimies šovakar?’ Un tad viņa piebilst – ‘Labi, es šodien jutos skumji, tāpēc skatīsimies komēdiju.’"
Viņa turpināja: "Un mēs sakām: 'Labi, kuru?' Tā mēs lieliski izklaidējamies, darot to kopā." Krisa paskaidroja, ka viņas māte "dzīvo jūdzes attālumā" no viņas. "Es cenšos pierunāt viņu pārcelties pie manis, bet viņa atsakās. Viņa ir tik neatkarīga, ko es ļoti apbrīnoju un mīlu," viņa atzina podkāsta vadītājam.
Krisa Dženere piebilda, ka MJ ir "brīnišķīgs skats pa logu, tāpēc viņa katru dienu sūta man fotogrāfijas, lai parādītu, cik ļoti viņa novērtē okeānu un apkārtni". Kardašjanu momadžere arī apliecināja, ka esot kopā abas vienmēr lieliski pavada laiku.