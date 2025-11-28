Pols Makartnijs un Miks Džegers sniedz atbalstu Eltonam Džonam laikā, kad viņš zaudē redzi
Leģendārais britu mūziķis Eltons Džons atklājis, ka ir pilnībā zaudējis redzi ar labo aci un arī kreisā acs vairs tik labi nerāda. Taču dziedātājs cer, ka reiz zinātne viņam palīdzēs.
Sers Eltons Džons pastāstījis, ka viņa slavenie draugi, tostarp sers Pols Makartnijs un sers Miks Džegers, bieži sazinās un apjautājas, kā viņam klājas laikā, kad nākas tikt galā ar redzes zudumu vienā acī.
78 gadus vecais mūziķis, kurš vairākkārt uzstājies arī Latvijā, pastāstījis intervijā žurnālam “Variety”: “Esmu zaudējis savu labo aci, un mana kreisā acs arī nav tik laba. Man ir bijusi visbrīnišķīgākā dzīve, un ir cerība. Man tikai jābūt pacietīgam, ka kādudien zinātne man palīdzēs arī šajā jautājumā.”
„Taču ir izmisīgi grūti,” atzinis sers Eltons, kurš nesen izziņojis, ka nākamgad būs galvenais mākslinieks mūzikas festivālā Brazīlijā. “Pēdējie 15 mēneši man bija izaicinājums, jo es nevarēju neko redzēt, skatīties vai lasīt.”
Sers Eltons Džons un sers Pols Makartnijs ir seni draugi
Intervijā mūziķis pastāstījis, ka viņš ar prieku uzturot kontaktus ar saviem draugiem, kuru skaitā ir dziedātājas Čepela Rouna un Brendija Kārlaila. Viņi sazinoties tīmeklī, jo Eltonam cilvēkus esot vieglāk saskatīt ekrānā, nekā tikties personīgi. Viņš teica: “Ar savu "iPad" es varu skatīt draugus tuvplānā.”
“Tāpēc es bieži sarunājos ar Čepelu, un, protams, vienmēr zvanu Brendijai, jo viņa ir viena no manām labākajām draudzenēm. Pols Makartnijs man zvana “FaceTime” aplikācijā, lai uzzinātu, kā man klājas. Tas ir patiešām brīnišķīgi. Mīlestība, ko esmu saņēmis no viņa un no Pīta Taunsenda, Mika Džegera un citiem, ir fantastiska.”
Eltons Džons, kurš 2023. gadā uzstājās leģendārajā Glāstonberijas festivālā, priekšnesumu iekļaujot savas 330 koncertu atvadu turnejas “Farewell Yellow Brick Road” grafikā, piebilda: “Bet tev jāpasmaida un jāiztur. Dažreiz gan jūtos nomākts.”
Hita “Rocket Man” izpildītājs jau iepriekš atklājis, ka nopietna acu infekcija pērn atstājusi viņu ar ierobežotu redzi vienā acī. Viņa partneris, filmu veidotājs Deivids Fērnišs, ar kuru mūziķim ir divi dēli, pastāstījis žurnālam “Variety”, ka eksperti mēģinājuši veikt “uzlabojumus viņa kreisajā acī”. Fērnišs sacīja: “Tas, ko mākslīgais intelekts dara medicīnā un zinātnē, ir pārsteidzoši. Ir dažādas interesantas jaunas teorijas un jauninājumi.”