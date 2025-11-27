Popzvaigzne Džesija Džeja nosauc bijušo draugu Čeningu Tatumu par briesmoni
Džesija Džeja asi vērsusies pret savu bijušo draugu Čeningu Tatumu, jaunajā dziesmā nodēvējot viņu par “briesmoni” un brīdinot - “karmas diena reiz pienāks”. Tā dziedātāja atgriežas mūzikā pēc grūtās cīņas ar vēzi.
37 gadus vecā britu dziedātāja šo piektdien laiž klajā savu jaunāko studijas albumu “Don't Tease Me With A Good Time”, kas tapis viņai atgriežoties mūzikā pēc cīņas ar ļaundabīgo audzēju. Jūnijā Džesijai tika veikta mastektomija, kas saistīta ar krūts vēža ārstēšanu, taču vēlāk viņa atklāja faniem, ka būs nepieciešama vēl viena operācija.
Atklāts, ka daļa skaņdarbu viņas jaunajā studijas albumā negatīvā gaismā atspoguļojot dziedātājas bijušo draugu aktieri Čeningu Tatumu, ar kuru viņa bija kopā no 2018. līdz 2020. gadam. Izdevums “The Sun” raksta, ka dziesmā “Threw It Away” Džesija savu bijušo nodēvējusi par “briesmoni”. Viņa dzied: “Es noliku savu sirdi uz galda, un tad kļuva neērti. Bet ak, kādu dienu karma nāks, jo es tev sniedzu savu mīlestību, bet tu to aizsviedi projām.”
Vēlāk viņa piebilst: “Neuzdrošinies pārrakstīt stāstu. Es esmu skaistule, tu – briesmonis.”
Ziņots, ka viņa nav slēpusi, par ko dziesma patiesībā ir, lai gan Čeninga vārdu tieši nav minējusi. “Šo nākamo dziesmu es sarakstīju 2020. gadā kopā ar Raienu Tederu, un jums nebūs grūti uzminēt, ar ko tajā laikā satikos,” Džesija teikusi kādā pasākumā.
Šomēnes dziedātāja emocionāli uzrunāja publiku, stāstot par savu neseno cīņu ar vēzi, kad kāpa uz skatuves “Music Industry Trust Awards” ceremonijas vakarā Grosvenora viesnīcā Londonā. Džesija dalījās ar zvaigžņoto publiku, ka “šis gads ir pilnībā mainījis dzīvi pēc diagnozes, kas par laimi tika atklāta laikus”. Viņa sacīja: “Es zinu, ka bieži jokojos, man patīk smieties, bet runājot nopietni – cik skaisti ir tas, ka mēs radām mūziku? Un dalāmies ar visu pasauli, un ikviens no mums piedalās šī rata griešanā pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Ikviens no mums dzīvē izdzīvo kaut ko savu – ko dažkārt nesam uz darbu, citreiz atstājam mājās vai ņemam līdzi. Šis gads ir mainījis visu manu pasauli. Manu skatījumu, cīņas, kuras es izvēlos, jo, kad nāve klauvē pie durvīm un tev tai nākas atbildēt un aizdzīt prom – tas maina visu.”
Ceremonijā viņa izskatījās brīnišķīgi – greznā baltā kleitā ar garu, caurspīdīgu svārku daļu. Hita “Bang Bang” izpildītāja bija labā noskaņojumā un uzstājās ar vairākiem saviem skaņdarbiem pēc Ritas Oras sniegtā priekšnesuma.
Džesija jutās “sarūgtināta”, kad ārsti atlika viņas otro vēža operāciju uz vēlāku laiku, lai gan dziedātāja jau bija atcēlusi savu turneju. “Instagram” viņa atvainojās faniem par nevajadzīgi atceltajiem koncertiem, piebilstot, ka tagad mēģina “izmantot situāciju pēc iespējas labāk”. Video vēstījumā viņa stāstīja: “Daži no jums to zina, daži nezina – man pirms divām nedēļām bija jāveic otrā krūts operācija. Nedēļu pirms operācijas es devos pie sava ķirurga, mēs apspriedām procedūru, un viņam tā šķita sarežģītāka, nekā bija gaidījis, tāpēc viņš ieteica citu speciālistu. Devos pie šī ķirurga un viņš teica: ‘Es domāju, ka to var vēl mazliet atlikt.’ Protams, es jau biju atcēlusi turneju, tāpēc jutos sarūgtināta, bet es to nevaru ietekmēt – divi ķirurgi, divas atšķirīgas domas.”
Džesija Džeja un Čenings Tatums
Pēc atceltās operācijas Džesija Džeja sevi pilnībā veltīja māmiņas pienākumiem (dziedātāja 2023. gada maijā kļuva par mammu dēlam, kurš viņai ir kopīgs ar basketbolistu Šananu Kolmanu) un ķērās pie turnejas organizēšanas darbiem, paziņojot, ka ASV turnejai būs jauni koncertu datumi.