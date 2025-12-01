Dženifera Lorensa, Rianna, Lilija Kolinsa un citas slavenības, kas sagaidījušas bērnus 2025. gadā
Dženifera Lorensa, Rianna, Lilija Kolinsa un citas slavenības, kas sagaidījušas bērnus 2025. gadā

Gerda Ansone

Jauns.lv

Dženifera Lorensa, Rianna, Lilija Kolinsa un citas zvaigznes šogad sagaidījušas ģimenes pieaugumu. Kādai tas bijis pirmais bērniņš, citai jau otrais vai trešais.

2025. gadā ģimenes pieaugumu sagaidījušas daudzas Holivudas zvaigznes, bet citas paziņojušas par ilgi gaidītu grūtniecību. Zvaigznes laidušas bērnus pasaulē pašas, izvēlējušās adopciju vai surogātmātes pakalpojumus.

Šeit apkopots saraksts ar slavenībām, kuras 2025. gadā sagaidīja savus mazos saulstariņus.  

