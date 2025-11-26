Nākamvasar Tallinā koncertēs roka grandi "Kings of Leon"
Muzikālā apvienība "Kings of Leon" nākamajā vasarā sniegs koncertu Tallinā, un tā būs grupas vienīgā uzstāšanās visā reģionā.
"Kings of Leon" ir viena no pēdējo divdesmit gadu nozīmīgākajām alternatīvā roka grupām. Viņu iespaidīgajā koncertturneju vēsturē ietilpst uzstāšanās pasaules lielākajos un prestižākajos festivālos, piemēram, "Coachella", "Glastonbury", "Roskilde", vairākos "Lollapalooza", "Rock Werchter", tāpat aizvadītajā gadā izpārdodot masīvo Haidparku – Londonas leģendārāko koncertvietu. Amerikāņu grupa "Kings of Leon" starptautisku atpazīstamību ieguva 2008. gadā ar savu ceturto albumu “Only by the Night”. Viņi ir saņēmuši četras "Grammy" balvas un vairākas "BRIT Awards" balvas.
Nākamgad - “Unibet Arena District” teritorijā 2026. gada 14. jūnijā - gaidāmais "Kings of Leon" koncerts Tallinā ir ļoti ilgi gaidīts notikums, un vienīgais grupas koncerts šajā reģionā. Tā kā trīs brāļu un viņu brālēna veidotā grupa nekad nav uzstājusies ne Igaunijā, ne Somijā, savukārt Latvijā tā viesojās pirms vairāk nekā desmit gadiem, uz šo vasaras koncertu tiek gaidīts liels apmeklētāju skaits no ārvalstīm. Koncerts notiks "Unibet Arena District" – jaunā, stadiona mēroga atvērtā pilsētvides koncertvietā, kas apmeklētājiem ir viegli sasniedzama. Uz koncertu un mājās būs ērti doties kājām, ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai (elektrisko) skrejriteni.
"Kings of Leon" koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
2014. gada 25. jūnijā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē koncertēja viena no pasaulē vispopulārākajām ASV rokgrupām “Kings of Leon”.