Renārs Kaupers, Daumants Kalniņš, Ieva Kerēvica un Liepājas simfoniskais orķestris aizkustina klausītājus ar koncertprogrammu “Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli”. FOTO

Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas simfoniskais orķestris ar koncertprogrammu “Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli” sajūsmināja un aizkustināja klausītājus Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un Latgales vēstniecībā “Gors” Rēzeknē.
Pirmo reizi Liepājas simfoniskais orķestris šo koncertprogrammu atskaņoja divos izpārdotos koncertos Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” 2024. gada vasarā, izpelnoties lielu publikas un arī kritiķu atzinību – koncerts tika nominēts rudens balsojumam prestižajai Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā "Kilograms kultūras 2024".
Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā kopā ar solistiem Renāru Kauperu, Daumantu Kalniņu un Ievu Kerēvicu šajā programmā izspēlē gan smeldzīgi melanholiskās, gan ironiski jauneklīgās dziesmas, kas iekarojušas daudzu sirdis: “Dziesma par spēli”, “Daugaviņa”, “Dzied’ ar mani tautu meita”, “Es nesatiku”, “Lielais Alberts”, “Mīla ir kā uguns”, “Mūžīgā pilsēta” un citas.
Emīla Zilberta meistarīgi veidotās simfoniskās aranžijas atklāj Brauna daiļrades daudzpusību, savijot populāro mūziku ar akadēmiskās mūzikas niansēm un piedāvājot aizraujošu ceļojumu leģendārā latviešu komponista mūzikas pasaulē.
Vēl divi koncerti klausītājus gaida šajā nedēļas nogalē – 28. novembrī Jelgavas kultūras namā un 29. novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”.