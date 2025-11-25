"TikTok" lietotāji sajūsmā par dabisko "Ozempic”, bet eksperti saka - tas ir mīts
Kāds eksperts atklājis patiesību par jaunāko sociālo tīklu sensāciju, ko daži lietotāji dēvē par dabisko "Ozempic", apgalvojot, ka tas esot “ļoti labs svara kontrolei”.
Nav nekāds noslēpums, ka svara zaudēšanas medikamentu popularitāte pēdējā gada laikā strauji augusi, arvien vairāk cilvēkiem izmantojot GLP-1 medikamentus tauku samazināšanai.
Lai gan "Ozempic" patiesībā ir zāles diabēta ārstēšanai, tas kļuvis gandrīz sinonīms svara zaudēšanai, un cilvēki internetā meklē alternatīvus veidus, kā atbrīvoties no liekā svara.
Viena no “TikTok” izplatītajām tendencēm ir mājas līdzeklis, ko dēvē par dabisko "Ozempic”, taču kāds ārsts uzsver — tas neatbilst patiesībai.
Citronmelisas tēja šobrīd tiek slavēta kā iespējams svara zaudēšanas līdzeklis, un meklējumi par šo dzērienu pēdējā mēnesī pieauguši par 800 procentiem. Lai gan šai tējai ir vairākas veselībai labvēlīgas īpašības — tā palīdz labāk iemigt un veicina gremošanu — daži sociālo tīklu lietotāji tai piedēvē ietekmi uz svara zaudēšanu.
Tomēr tam nav zinātniska pamatojuma, norāda veselības eksperte, kas pazīstama kā zarnu veselības ārste. “Runājot par svara kontroli, nav pārliecinošu pierādījumu, ka citronmelisas tēja palīdzētu — tā neiedarbojas kā "Ozempic",” skaidro Dr. Megana Rosi.
Šim viedoklim piekrīt arī “Mindful Gut” dibinātāja un grāmatas “Calm Your Gut” autore Kara Vītlija-MakGreina, kura uzsver, ka nav pierādījumu par "Ozempic" līdzīgu efektu cilvēkiem. “Līdz šim citronmelisa galvenokārt pētīta uz dzīvniekiem, un nelielie pētījumi ar cilvēkiem uzrāda dažus daudzsološu pierādījumu signālus — koncentrēta citronmelisas ekstrakta spējai palīdzēt regulēt cukura līmeni asinīs un samazināt aknu taukus. Taču ir pārāk agrs, lai izdarītu vispārīgus secinājumus.”
Citronmelisas tēja tiek gatavota no daudzgadīga piparmētru dzimtas auga, kam tradicionāli piedēvē nomierinošas un pretvīrusu īpašības. Tā nesen piedzīvojusi atdzimšanu “TikTok” vidē, kur lietotāji to slavē kā līdzekli “nervu sistēmas atiestatīšanai”.
Komentējot dabiskā "Ozempic” tendenci, Dr. Rosi turpināja: “Mēs zinām, ka uztura šķiedrvielas baro zarnu mikrobiomu, kas savukārt palīdz zarnām ražot GLP-1 — to pašu apetīti regulējošo hormonu, uz kuru mērķē šie medikamenti”.
“Tāpēc, ja mērķis ir apetītes līdzsvars vai noturīgs svara atbalsts, koncentrējieties uz šķiedrvielām visās sešās galvenajās grupās: pilngraudu produkti, pākšaugi, rieksti un sēklas, augļi, dārzeņi, kā arī garšaugi un garšvielas.”
Vītlija-MakGreina piebilda: “Izbaudiet sildošu citronmelisas tējas krūzi, taču padariet to par daļu no daudzveidīga, krāsaina uztura — un ejiet tālāk par tējas krūzi. Kustieties. Maziniet stresu. Guliet labi. Komunicējiet. Jo neviens augs neizdara smago darbu mūsu vietā. Patiesa veselība ir katras dienas mazo darbību kopums, nevis skaļš virsraksts.”