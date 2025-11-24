Jūtuberim, kurš tiešraidē sadragāja tūkstošiem vērtu superauto, draud cietumsods
Strīdīgais “YouTube” satura veidotājs Džeks Dohertijs šonedēļ atkal nonācis skandāla centrā — pēc tam, kad tika arestēts Maiami un ievietots cietumā.
22 gadus vecais Dohertijs, kurš internetā iemantojis lielu sekotāju pulku ar bagātīgu saturu un haotiskām tiešraidēm, tagad saskaras ar trim kriminālapsūdzībām un, ja tiks notiesāts, viņš varētu pavadīt vairākus gadus cietumā.
Šis incidents ir tikai jaunākais garajā skandālu virknē. Pērn viņš nonāca virsrakstos pēc tam, kad, tiešraidē sēžot pie auto stūres, avarēja un sadragāja 200 tūkstošus dolāru vērtu “McLaren” superauto.
Tiek ziņots, ka Dohertijs bija sācis filmēt saturu ceļa vidū Maiami, kad viņam piegāja klāt policisti. Saskaņā ar mediju iegūtajiem aresta dokumentiem, pie Dohertija atrasta puse oranžas tabletes ar ciparu “3”, kas, kā uzskata, bija amfetamīns, kā arī trīs aizdomīgi marihuānas grami. Dohertijs atteicies pakļauties policistu rīkojumiem, kas arī ir pārkāpums.
Viņš tika arestēts uz vietas un nogādāts cietumā, bet jau nākamajā dienā parādījās tiešsaistē, jokojot par savu pieredzi. Kamera viņu iemūžināja pie cietuma ēkas, sakām: “Es esmu brīvs cilvēks, čaļi, aiziet, esmu brīvs!”
Tiesa noteica 3500 ASV dolāru drošības naudu, ko Dohertijs ātri samaksāja un turpināja filmēt saturu kā ierasts — pat sniedzot komentārus TMZ, apgalvojot, ka aresta diena bijusi “sliktākā viņa dzīvē”.
Saskaņā ar Floridas likumiem maksimālais sods par izvirzītajām apsūdzībām kopā var sasniegt līdz septiņiem gadiem cietumā. Tomēr datu analīze par nevardarbīgiem noziegumiem Floridā liecina, ka vidējais cietumsods ir aptuveni 24 mēneši, un mazāk nekā 10% notiesāto vispār nonāk cietumā.
Neskatoties uz to, smags noziegums ir nopietna lieta, īpaši cilvēkam, kurš pastāvīgi izraisa strīdus internetā.
Dohertijs, kurš arestu nosaucis par “stulbu”, apgalvo, ka turpmāk iecerējis “turēties pa gabalu no cietuma”. Viņš pastāstīja, ka pavadījis piecas stundas mazā kamerā, pēc tam — ilgu laiku turēšanas telpā, līdz viņam atļauts aiziet.
Kopš atbrīvošanas Dohertijs nekavējoties atsācis filmēt un pat pārpublicējis rakstus par savu arestu.