Karaliskā biogrāfija atklāj Filipa skarbo reakciju uz Harija saderināšanos
Kad princis Harijs pirmo reizi paziņoja par savu saderināšanos ar Meganu Mārklu, viņa vectēvs, aizsaulē aizgājušais princis Filips, izteica skarbu brīdinājumu.
Saseksas hercogs un hercogiene par savu saderināšanos paziņoja 2017. gada novembrī, nedaudz vairāk nekā gadu pēc tam, kad tika publiskoti pirmie jaunumi par viņu romānu.
Kā ziņoja Daily Mail, atsaucoties uz grāmatu “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” — vēsturnieka Endrū Launija biogrāfiju par princi Endrjū un Sāru Fērgusoni — Filips uz šo ziņu reaģējis ar piesardzību.
Grāmatā, kas iznāca šī gada sākumā, Launijs raksta, ka, uzzinot par pāra kāzu plāniem, princis Filips brīdinājis: “Ar aktrisēm izklaidējas, viņas neprec.”
Filipa brīdinājums Harijam, 41, pēc saderināšanās jaunumiem pirmo reizi tika ziņots laikrakstā “The Sunday Times” 2019. gadā. “Tās varētu būt vienkārši tukšas vakariņu sarunu čalas, lai gan tas patiešām izklausās pēc tipiska prinča Filipa asprātīgā izteiciena,” toreiz rakstīja izdevums.
Filipa asprātība un tiešais humors bija leģendārs gan pils sienās, gan ārpus tām. Edinburgas hercogs, kurš nomira 2021. gadā 99 gadu vecumā, nebija vienīgais, kurš esot izteicis bažas par Meganas un Harija saderināšanos.
Harijs savā 2023. gada memuārā “Liekais” rakstīja, ka Viljams pēc viņu kāzām aizvainojis Meganu, taču vēlāk precizēja, ka Viljams nekad nav mēģinājis viņu atrunāt no laulībām.
Saseksas hercogs grāmatā apgalvo, ka 2019. gada strīds starp brāļiem — kas, pēc viņa teiktā, pāraudzis vardarbībā — aizsācies brīdī, kad Viljams nosaucis Meganu par “grūtu”, “rupju” un “uzbāzīgu”. Harijs atbildējis, ka viņa brālis vienkārši “atkārto preses radīto naratīvu” par viņa sievu.
Intervijā, kas bija saistīta ar memuāra iznākšanu, ITV News žurnālists Toms Bredbijs Harijam jautāja, vai viņa vecākais brālis mēģinājis viņu atturēt no laulībām ar Meganu. Harijs atbildēja, ka Viljams “to nekad nav darījis”.
“Nē, viņš nekad nav mēģinājis mani atturēt no laulībām ar Meganu, bet viņš pauda dažas bažas pavisam agrīnā posmā un teica, ka, zini, tas tev būs ļoti grūti,” intervijā sacīja Saseksas hercogs. “Un līdz pat šai dienai es īsti nesaprotu, par kuru daļu viņš tieši runāja. Bet varbūt, zini, viņš paredzēja, kāda būs britu preses reakcija,” piebilda Harijs.
Tajā pašā intervijā Harijs sacīja, ka strīda laikā ar brāli juties tā, it kā Viljams “nāktu pakaļ manai sievai”.
Saseksas hercogi, kuri pirmo reizi iepazinās 2016. gada sākumā, salaulājās 2018. gada maijā. 2021. gadā viņi atteicās no savām karaliskajām pienākumu lomām, un tagad dzīvo Montecito, Kalifornijā, kopā ar abiem bērniem — princi Ārčiju, 6, un princesi Lilibeti, 4.