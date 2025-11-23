Par ko bija liktenīgā saruna, kas sašķēla Viljamu un Hariju? Eksperti sniedz savu versiju
Eksperti ir nosaukuši galveno brīdi, kas aizsāka spriedzi starp princi Viljamu un princi Hariju, kuri jaunībā bija ļoti tuvi.
Tiek ziņots, ka drīz pēc hercoga laulībām ar Meganu Mārklu 2018. gadā viņu brālīgās attiecības kļuva ļoti saspringtas — Saseksas pāris atteicās no karaliskajiem pienākumiem un 2020. gada sākumā pārcēlās uz ASV. Tagad kāds karaļnama eksperts ir komentējis sarunu starp abiem brāļiem, kas, kā tiek apgalvots, kļuva par sākumu viņu attiecību sabrukumam.
Karaļnama komentētāja Keitija Nikola apgalvoja, ka konflikts starp Viljamu un Hariju varētu būt sācies jau 2017. gadā.
Viņa laikrakstam “The Sun” sacīja: “Es domāju, ka brīdis, kad mēs sapratām, ka starp brāļiem valda spriedze, bija pēc tam, kad “Vanity Fair” publicēju rakstu par to, ka Viljams vienkārši mudināja Hariju nesteigties, jo viņi tolaik bija saderinājušies. Protams, Viljams pavadīja daudzus gadus, pirms bildināja [princesi Ketrīnu], jo viņš gribēja, lai viņa patiešām būtu viņa sieva. Viņš vēlējās, lai viņa ir droša, ka šāda dzīve ir tas, ko viņa vēlas.”
“Un, manuprāt, labi domāts brāļa padoms Harijam tika uztverts ļoti slikti.”
Karaļnama korespondente piebilda: “Un es domāju, ka tas bija viņu attiecību īstā sabrukuma sākums. Hariju tas patiešām dziļi sāpināja — viņš jutās, ka brālis viņu neatbalsta attiecībā uz Meganu.”
Karaļnama autors Roberts Džobsons piekrita, sakot: “Es domāju, Viljams, kā jau jebkurš brālis, vienkārši gribēja viņu pasargāt un jautāja: vai tas viss nenotiek pārāk ātri? Ko tu patiesībā zini par šo meiteni? Vai nevajadzētu pavadīt vairāk laika, lai viņu iepazītu? Tas izraisīja sliktu reakciju.”
“Viņš bija ļoti, ļoti neapmierināts par to. Viņš nespēja ar to samierināties. Kopš tā laika attiecības vienkārši pakāpeniski ir šķēlušās.”