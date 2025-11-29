FOTO: seriāls, kas kļuva par hitu - kā “Izlaušanās” zvaigznes izskatās šodien
Pirmizrādi piedzīvojot 2005. gadā, seriāls “Izlaušanās” (“Prison Break”) vēstīja par Maikla Skofīlda sarežģīto plānu izglābt savu brāli Linkolnu Barouzu no nāvessoda un pierādīt viņa nevainību.
Oriģinālais FOX seriāls ilga četras sezonas un noslēdzās 2009. gadā. Mazāk nekā divas nedēļas pēc fināla kanāls demonstrēja televīzijai veidoto filmu “The Final Break”, kas noslēdza vairākas sižeta līnijas. Lai gan seriāls oficiāli beidzās 2009. gadā, fani joprojām pieprasīja turpinājumu. Tās pieaugošā popularitāte tiešsaistē, forumos un sociālajos tīklos galu galā noveda pie piektās sezonas radīšanas, kas pie skatītājiem nonāca 2017. gadā.
“Izlaušanās” ir viens no drāmas un trillera žanra seriāliem, kas savulaik kļuva par īstu fenomenu visā pasaulē, tostarp Latvijā. Pirmās sezonas epizodes piesaistīja vairāk nekā 10 miljonus skatītāju ASV, un daudzās citās valstīs, arī Eiropā, tas ierindojās starp populārākajiem televīzijas seriāliem.
Ko “Izlaušanās” zvaigznes paveikušas 20 gadus pēc tam, kad skatītāju iecienītais seriāls pirmo reizi nonāca ēterā?