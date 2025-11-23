Šovu "X Faktors” pamet Denijs Grieze un “Skvirl’ Boizz”
Šova “X Faktors” otrajā tiešraidē, 23. novembrī, izbalsoti vēl divi finālisti. Tas nozīmē, ka cīņu par galveno balvu – 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio “Star FM” – turpina septiņi dalībnieki.
Pēc deviņu dalībnieku priekšnesumiem šovu pameta Denijs Grieze un grupa “Skvirl’ Boizz”. Savukārt, pateicoties no žūrijas puses vienbalsīgi pozitīvāk novērtētai glābējdziesmai, dalību šovā turpina Anastasija Vasilenko. Bet Jānis Rugājs saņēma šīs nedēļas skatītāju simpātiju balvu.
Šīs nedēļas šovs tika atklāts ar mentora Intara Busuļa komandas pārstāvju – apvienības “Skvirl’ Boizz” – jaudīgu pieteikumu, apvienojot grupas “Queen” ritmus ar Raimonda Paula leģendāro kompozīciju “Ai, dundur”, ko aizvadītā gadsimta 70. gados iedziedāja estrādes zvaigznes Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Mentors Marats Ogļezņevs šeit atzīmēja: “Intars pieturas pie tiem pašiem konditorejas standartiem.”
Kā nākamais uzstājās viens no šova favorītiem Jānis Rugājs, kuram pirms nedēļas, “X Faktors” pirmajā tiešraidē, pateicoties glābējdziesmai, izdevās turpināt dalību šovā. Šonedēļ dziedātājs izpildīja Maikla Boltona juteklisko kompozīciju “When a Man Loves a Woman”, izpelnoties labus vārdus no žūrijas, tostarp Maratam atzīstot: “Šis bija siltāks un cilvēcīgāks Jānis.”
Markuss Daniels Kolosovs dziedāja īru rokgrupas “The Cranberries” protesta dziesmu pret vardarbību un karu “Zombie”. “Tagad es redzu, ka tevī ir spēks gan iekšējai cīņai, gan cīņai par uzvaru,” atzina mentore Aija Auškāpa.
Šovu turpināja Dagmāra Laicāne ar Ulda Marhilēviča komponēto un Mirdzas Zīveres dziedāto skaņdarbu ar Ārijas Elksnes tekstu “Lūgums”. “Tavs lūgums šonedēļ tika sadzirdēts,” teica mentors Marats.
Intara Busuļa komandas trešā dalībniece Anastasija Vasilenko no Ukrainas aicināja noklausīties savu versiju leģendārās zviedru popgrupas “ABBA” disko hitam “Dancing Queen”. Mentors Reinis Sējāns par priekšnesumu izteicās: “Nu, skanēja tiešām brīnišķīgi!”
Bet grupa “Tikai mēs” ar izteiksmīgu vizuālo koptēlu izpildīja populāro un arī mūsdienās joprojām aktuālo dziesmu “Alvas zaldātiņi”. Intars vēlējās vairāk enerģiju no vokālista, taču vienlaikus pauda: “Grupas priekšnesums bija ļoti labs!”
Turpinājumā jaunā dziedātāja Lotte Eglīte dziedāja angļu dziedātājas Keitas Bušas 1985. gadā izdoto kompozīciju “Running Up That Hill”. “Man ir liels prieks, ka esi sava ceļa gājēja tāpat kā dziesmas oriģinālizpildītāja,” teica Aija.
Denijs Grieze sniedza savu vīziju skaņdarbam “Mūsu mīlestība”, kas guvis “jaunu elpu” apvienības “Sudden Lights” versijā. Pēc viņa uzstāšanās Intars dalījās: “Priekšnesums bija labs – apsveicu!”
Savukārt “X Faktors” otrās tiešraides noslēdzošais mākslinieks Jurģis Namejs Zvejnieks – Reiņa komandas vienīgais pārstāvis – izpildīja sera Eltona Džona pazīstamo kompozīciju “Your Song”. “Jā, ko nu man te daudz piebilst – es zinu, ka šo dziesmu tu veltīji man,” ar smaidu teica Jurģa mentors Reinis.
Nākamsvētdien dalību šovā “X Faktors” turpinās vairs tikai septiņi dalībnieki. Skaties 30. novembrī “X Faktors” tiešraidi un uzzini, kuri dziedātāji nokļūs vēl soli tuvāk finālam!