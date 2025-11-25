Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Komponiste Lolita Ritmane no Amerikas atvedusi radu sūtītās vēstules
ASV dzīvojošā latviešu komponiste Lolita Ritmane nupat nepilnu nedēļu viesojās Latvijā – lūkoja jaunās spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrādi, kuras mūzikas autore ir viņa pati, atveda māsīcām radinieku sūtītās vēstules, kā arī apmeklēja grupas "The Sound Poets" koncertu.
Lolita Ritmane jau otro reizi sadarbojas ar režisoru Dzintaru Dreibergu, viņa sarakstīja mūziku arī filmai "Dvēseļu putenis". Atlidojusi uz vecāku dzimteni Latviju no Losandželosas, kur vēl bijis silts kā vasarā, Ritmane sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka līdzpaņemtais siltais ziemas mētelis tomēr izrādījies lieks. Šoreiz Rīgā viņa apmetusies viesnīcā, bet šad tad paliekot arī mājā Mežaparkā, kur uzaugusi viņas mamma. “Tā māja tagad pieder ģimenei, kas rūpējās par manu vectēvu un vecmammu, kad mana mamma aizbrauca uz Ameriku. Šī ģimenīte jau mums ir kļuvusi tik mīļa un tuva kā radi,” atklāj komponiste.
Sirsnīga atkalredzēšanās Lolitai izvērtās ar tēvta Andra Ritmaņa brāļa Valda Ritmaņa meitām, kā arī mīļajām māsīcām – Māru un Baibu Ritmanēm. “Es šoreiz atvedu līdzi diezgan lielu kasti ar vēstulēm, kuras bija rūpīgi noglabātas. Šīs vēstules bija sūtītas no Latvijas uz Ameriku, sākot no Otrā pasaules kara laika līdz pat padomju laikam – septiņdesmitajiem gadiem. Kad mans tēvs aizgāja mūžībā, atradām šīs vēstules un nolēmām tās nodot Latvijas māsīcām. Vēstuļu rokraksts gan ir ļoti skaists, bet es to pilnībā nevaru izlasīt. Māsīcas tagad visu izskatīs. Interesanti, ka viņām savukārt ir saglabājušās tās vēstules, kas tika sūtītas no Amerikas uz Latviju. Tagad būs pilna aina, jo varēs saprast saraksti, kurā mūsu kopīgā vecmamma, kas bija ar maniem vecākiem Amerikā, sarakstījās ar savu māsu Latvijā.”