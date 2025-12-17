Kā mainās pašmāju slavenību mīluļu mode. Bija čivavu bums, tagad - toipūdeļi
Gadu gaitā pašmāju slavenībām mainījušās ne tikai apģērbu un aksesuāru modes tendences, bet arī četrkājaino draugu šķirnes. Savulaik smalkos burziņos un sarīkojumos slavenības bija iecienījušas līdzi ņemt mazos čivavas sunīšus, bet nu izvēlas toipūdeļus.
Kā čivavu palaidējmehānisms nostrādāja 2001. gada filma "Gudrā blondīne" ar Rīzu Viterspūnu galvenajā lomā un viņas neiztrūkstošo aksesuāru – čivavu Bruiseru (īstajā vārdā Mūniju). Arī pašmāju slaveni ļaudis izveda sabiedrībā savus mazos klēpja sunīšus.
Čivavas
2006. gada rudenī "MTV Latvija" atklāšanas ballītē Ella ar skatuves kolēģi Lindu Kalniņu jeb Lily un savu čivavas sunīti Čikitu, kas bieži vien savu saimnieci pavadīja uz saviesīgiem burziņiem.
2007. gada pavasarī Ellai jau ir divi čivavas suņuki – Čikita un Hosē!
2007. gada vasarā "Mikrofona ieraksti" prezentē latviešu tautas dziesmu karaoki – Ellai klēpī Čikita, uz kājām pacēlies Mārtiņa Freimaņa suņuks Pepe.
2009. gads – skaistumkaraliene un modele Diāna Kubasova ar savu čivavu arī bija bieža viešņa dažādos saviesīgos sarīkojumos. Savulaik Diāna pat nodarbojās ar suņu modes preču tirdzniecību.
2008. gads. Uz filmas "Beverlihilsas čivava" pirmizrādi uzņēmēja Mārīte Kola ar vīru uzņēmēju Jāni Kolu ieradušies ar čivavu Ferdinandu Lielisko.
2014. gads. Skaistuma salona "BBbinnija" īpašniece un TV raidījumu vadītāja Binnija Ārberga ar čivavas kucīti Klāru, ar kuru pat kopā vadīja pasākumus.
Maltas zīda sunītis
2009. gada rudens – dziedātāja Aija Andrejeva ar savu Maltas zīda sunīti Dadu Biķernieku trasē, kur risinājās autosacīkstes.
Angļu buldogs
2005. gada pavasaris – TV personība Kristīne Garklāva ar angļu buldogu Brālīti, kas ne vienu vien reizi pavadīja savu saimnieci uz darbu televīzijā. Kad vēl Kristīne lasīja ziņas LNT, Brālītis pacietīgi sēdēja pie saimnieces kājām un uzlika galvu uz viņas ceļgala.
Toiterjeri
2013. gada pavasarī dziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa ar savām toiterjera šķirnes suņu meitenēm Karlu un Sofiju.
Miniatūrais pinčers jeb pundurpinčers
2010. gadā tolaik vēl vokālās grupas "Cosmos" ritma uzturētājs Reinis Sējāns ar savu nākamo sievu dziedātāju Maiju Sējāni bija kļuvuši par miniatūrā pinčera saimniekiem.
2008. gada pavasarī, uzvarot LNT šovā "Zvaigžņu lietus", Intars Rešetins savai dueta partnerei Janai Kay uzdāvināja sunīti.
Vesthailendas baltais terjers
TV un radio personība Ieva Adamss jau vairākus gadus burziņus apmeklē ar savu četrkājaino mīluli – Vesthailendas balto terjeru Misteru Bendžaminu Busuli. Pirms pāris nedēļām Rīgas modes nedēļas atklāšanā Ieva Adamss ar suņuku Bendžaminu un draugu Vladimiru.
Tagad modē toipūdeļi
Toipūdelis jeb dekoratīvais pūdelis kļuvis par vienu no populārākajām suņu šķirnēm pasaulē, un arī Latvijas suņu mīļotāji arvien vairāk izvēlas šīs šķirnes sunīšus.
Dziedātāja Emilija Bērziņa šā gada vasarā piepildīja ilgi loloto sapni, kļūstot par brūnā toipūdeļa Beilija Blu Bendžamina Bērziņa saimnieci. Suņuks dodas saimniecei līdzi uz koncertiem un pasākumiem un aug par saviesīgu burziņu apmeklētāju. “Beilijs ir ļoti komunikabls – līdzko garām iet cilvēki, viņš sāk luncināt asti un grib samīļoties,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāja dziedātāja un priecājās, ka Beilijs ir lieliski pielāgojies viņas dzīvesveidam.
Dziedātāja Diona Liepiņa šoruden kļuva par brūna toipūdeļa Nio Heijo saimnieci un mazo sunīti jau pat bija paņēmusi līdzi uz Rīgas modes nedēļas modes skatēm, kur tas izpelnījās pastiprinātu interesi, jo daudzi vēlējās samīļot mazo, brūno kamoliņu.