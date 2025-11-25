Dziedātājs Atis Ieviņš pārvērties līdz nepazīšanai
No “nē, nav ne jausmas!” līdz “viņu tak pazīt nevar!” - ar šādiem vārdiem pēdējā uzstāšanās reizē dziedātāju Ati Ieviņu uzlūkoja pat bijušais kultūras ministrs, arī dziedātājs Nauris Puntulis. Kas noticis?
Mūziķis un grupas "The Rock Brothers" solists Atis Ieviņš novembri uzskata par īpaši nozīmīgu mēnesi. Tas viņam vienmēr ir darbīgs laiks, pilns ar koncertiem un piemiņas pasākumiem, tik vien paspēj, kā 18. novembrī piesēsties pie mammas balti klātā galda. Turklāt 12. novembrī Atis svin arī savu dzimšanas dienu, tāpēc šis mēnesis viņa dzīvē vienmēr saistās ar spēcīgām emocijām un pārdomām. Un šogad viņam aprit jau 38.
Pārsteigums publikai
Šomēnes Benjamiņa namā notika "Art Management Group" rīkotais draugu un partneru vakars, kurā, prezentējot daudzos sezonas izklaides projektus, uzstājās arī Atis Ieviņš.
Pašmāju šovbiznesa zvaigznes lustējas "Art Management Group" ballītē
2025. gada 3. novembrī Rīgā, Benjamiņa namā, notika "Art Management Group" rīkotais draugu un partneru vakars.
Kā novēroja žurnāls "Kas Jauns", mūziķa sniegums pārsteidza publiku – daudzi sākumā pat neapjauta, kas dzied. Vieniem šķita, ka balss ir pietiekami spēcīga, līdzīga kā Atim Ieviņam, bet – “nē, nē, tas nevar būt viņš”. “Šis ir tāds druknāks, lielāks, bārdains turklāt,” piebilda kāds cits, kam Ieviņš prātā bija palicis ja ne kā puišelis no agrīnākiem skatuves laikiem grupā "Colt", tad vismaz bez bārdas, ko šopavasar nodzina Latvijas hokeja izlases neveiksmu dēļ un tāpēc, ka “sievai nepatīk bučoties ar tādu”, gan.
Tas pats klausītājs piebilda, ka mākslinieks drīzāk būtu līdzīgs, piemēram, “tam, kas kādreiz vadīja "Zelta mikrofonu" [Mārtiņam Daugulim], ja viņš dziedātu, bet ne Ieviņam”. Savukārt muzikoloģe Daiga Mazvērsīte novērtēja, ka Ieviņš tas ir, taču viņam ir mainījusies balss. “Tas ir Ieviņš!” – tūdaļ pat, neredzot skatuvi, pārliecināta bija skaņu eksperte un aktrise Zane Dombrovska. "Kas Jauns" uzrunāts, kas ir dziedātājs, plecus pirmajā mirklī paraustīja arī bijušais ilggadējais kultūras ministrs, grupas "Pērkons" leģenda un operas tenors Nauris Puntulis. Bet tikai pirmajā, jo vēl pēc mirkļa eksministrs attapa, ka dzird un redz Ati Ieviņu. “Viņš ir nobriedis par vīrieti!” izmaiņu iemeslā pārsteigts dalījās Puntulis, vērtējot, ka “Atis ir nobriedis gan izskatā, gan balss skanējumā” un “viņam piemīt rets, spēcīgs tembrs”, kas spēj tuvināties aizsaulē aizgājušā leģendārā "Opus Pro" solista Alex balsij.
Grūti atpazīt
Pēc uzstāšanās izdzirdējis "Kas Jauns" jautājumu un klausītāju iespaidus, Atis smejot piekrīt, ka pēdējos gados viņa dzīvē patiešām bijušas lielas pārmaiņas. “Man šķiet, ka es tikai tagad sāku izplest savus spārnus,” viņš saka ar smaidu. “Tā sajūta, ka no zēna kļūsti par vīrieti, nāk līdz ar pieredzi un grūtībām, kas jāpārdzīvo. Ap četrdesmit gadiem tu beidzot saproti, kas esi un ko patiesi gribi.” Pirms dažiem gadiem Atis sāka audzēt bārdu un ūsas, gatavojoties lomai rokoperā "Lāčplēsis", kurā atveidoja Dīteriha tēlu. “Tā bija sava veida pārvērtību fāze,” viņš atceras. Bārda kļuva par viņa vizītkarti – tā piešķīra skarbumu un vīrišķību, kā arī palīdzēja noslēpt vaigus, kas bez tās esot “pārāk apaļi”…
Šķirties vēl negrasās
Atis un viņa sieva Renāte viens otru pazīst kopš skolas gadiem, bet laulībā viņi ir kopš 2014. gada 12. maija. Pārim ir divas meitas, un līdz šim viņu ģimenes dzīve sabiedrības acīs šķitusi saskaņota un harmoniska. Tomēr šovasar mūziķa sekotājus pārsteidza emocionāls video, kurā viņš atklāti runāja par sāpīgu notikumu savā ģimenē – sievas neuzticību. Ieraksts tika publicēts agri no rīta un drīz pēc tam dzēsts, tomēr tas raisīja plašu rezonansi medijos. Pēc mūziķa teiktā, viņš par laulības pārkāpumu uzzinājis nejauši, pārbaudot sievas tālruni. Vēlāk arī Renātes sociālo tīklu ierakstos parādījās netiešas norādes uz notikušo.
Vai notikusi šķiršanās un šis dzīves posms ir viens no tiem “pārbaudījumiem”, kas mūziķi rūdījis un, iespējams, izmainījis, Atis, kā jau lielākoties ierasts, runājot par privāto dzīvi, klusē. “Šobrīd neko nekomentēšu,” viņš saka mierīgi, bet ar nelielu smaidu paceļ roku un demonstrē: “Re, gredzens pirkstā man joprojām ir!”