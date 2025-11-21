“Three Days Grace” satricina “Palladium” skatuvi
Koncertzālē "Palladium" šovakar uzstājās Kanādas hārdroka un postpanka grupa "Three Days Grace".
Foto: "Three Days Grace” aizvada jaudīgu koncertu “Palladium”
Papildus dziesmām no šobrīd topošā grupas astotā studijas albuma koncertā izskanēja arī citas pazīstamas grupas dziesmas.
Līdz šim pie klausītājiem nonākuši septiņi grupas studijas albumi, no kuriem trīs saņēmuši oficiālu platīna statusu. Grupa 61 reizi nominēta dažādām mūzikas industrijas balvām, tās saņemot 26 reizes.
Grupas "Three Days Grace" sastāvā ir solists un ģitārists Ādams Gontjērs, bundzinieks un bekvokālists Nīls Sandersons un basģitārists Breds Volsts.
Sastāvam 2003. gadā pievienojās un par vadošo ģitāristu kļuva Berijs Stoks. 2013. gadā Gontjērs apvienību atstāja, tāpēc basģitārists Volsts solista vietā uzaicināja savu brāli Metu Volstu.
Savukārt pagājušā gada oktobrī grupa oficiāli paziņoja, ka Gontjērs atgriezies tās sastāvā un kopā ar Volstu veidos apvienības solistu tandēmu.