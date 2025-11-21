Beļģu "jokdari" pamanās uzstādīt Luvrā savu pašportretu - tajā pašā zālē, kur atrodas pasaulslavenā "Mona Liza"
Diviem Beļģijas “jokdariem” izdevies pasaulslavenajā Luvrā ienest pašdarinātu da Vinči stila pašportretu un netālu no "Monas Lizas" piekārt to galerijā pie sienas nieka dažas nedēļas pēc tur notikušās vērienīgās zādzības — apsardzi viņiem izdevās piemuļķot, izmantojot “Lego” rāmi.
Nīls Remmerī un Senne Haverbeke nofilmēja, kā viņi ar saritināto pašdarināto pašportretu iziet cauri apsardzei un to pieliek pie sienas tajā pašā zālē, kur atrodas Leonardo da Vinči šedevrs “Mona Liza”.
“Mēs ieradāmies stundu pirms slēgšanas, bet apmeklētājiem pusstundu vēlāk telpa bija jāatstāj. Mēs steigā piekarinājām gleznu,” Haverbeke stāstīja flāmu valodā ierakstītajā video. Viņš smaidīja, kamēr viņu glezna atradās “Salle des Etats” galerijā netālu no, iespējams, pasaulē slavenākās da Vinči gleznas. “Mēs zinājām, ka tas ir riskanti. Uzreiz pēc gleznas piekāršanas, mēs nekavējoties devāmies prom. Negribējām izprovocēt apsardzi vai gaidīt viņu reakciju,” viņa teikto citē “New York Post”.
Puišu glezna bija visiem redzama mazāk nekā trīs minūtes, pirms to noņēma, muzeja pārstāvis pastāstīja “Brussels Times” un norādīja, ka muzeja juristi apsver iespējamas tiesiskas darbības pret šiem “jokdariem”.
Šis "tiktokeru" duets jau ir slavens ar dažādiem izgājieniem, piemēram, pērn viņi ielavījās un 27 stundas nosēdēja Minhenes "Allianz Arena" tualetē, lai bez maksas noskatītos UEFA Čempionu līgas finālu, kurā Parīzes "St. Germain" ar 5:0 sakāva Milānas "Inter".
@neal_senne Inbreken Champions League Finale ⚽️🏆 #fyp #foryou #fy #voorjou #belgium #belgie #viral #nederland #netherlands #championsleague ♬ origineel geluid - Neal & Senne
Nesenākais viņu izgājiens noticis nieka mēnesi pēc tam, kad 19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās Luvrā un paķēra deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā. Apsūdzības izvirzītas četrām personām. Pēc šīs laupīšanas Luvra izziņoja jaunu, apmēram 80 miljonu eiro vērtu drošības pasākumu plānu pēc vairākiem apgalvojumiem par sabrūkošo muzeja infrastruktūru.
Pirmdien Luvra bija spiesta slēgt vienu no savām galerijām, baidoties par griestu iebrukšanas risku. Galerija “Campana”, kuras deviņas zāles veltītas senās Grieķijas keramikai, būs slēgta, kamēr izmeklētāji pārbaudīs otrā stāva grīdu balstošās sijas virs galerijas, teikts muzeja paziņojumā.