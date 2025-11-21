Jau šovakar Three Days Grace uzstāsies Rīgā
Jau šovakar, 21. novembrī, koncertzālē "Palladium" ar vēl lielāku jaudu atgriežas viena no pazīstamākajām un Latvijā iecienītajām Kanādas hārdroka un postpanka grupām Three Days Grace.
Apvienības sākotnējā līdera Ādama Gontjēra oficiālā atgriešanās, arī otram solistam Metam Volstam saglabājot pozīciju, padarījusi Three Days Grace ne tikai skaitliski, bet arī radoši tik spēcīgus, kā vēl nekad.
Bez pavisam jaunām dziesmām koncertā izskanēs virkne pazīstamāko grupas grāvēju: Animal I Have Become, So Called Life, Break, I Hate Everything About You, Never Too Late, Just Like You, Riot, Painkiller, The Mountain, Home utt.
Pirms Three Days Grace uz skatuves kāps viņus šajā tūrē pavadošā un iesildošā amerikāņu rokgrupa Badflower, kas dibināta 2008. gadā Losandželosā, Kalifornijā. Tiesa tajā laikā vēl ar nosaukumu The Cartunes, un tikai 2013.gadā apvienība tika pārsaukta par Badflower, kā tā zināma arī šobrīd.
Vakara laika plāns:
- 19:00 Ieeja norises vietā
- 20.00 Badflower
- 21:15 Three Days Grace
Kanādiešu apvienība Three Days Grace dibināta tālajā 1997. gadā, Ontario, Kanādā. To nodibināja solists un ģitārists Ādams Gontjērs, bundzinieks un bekvokālists Nīls Sandersons un basģitārists Breds Volsts. 2003. gadā viņiem pievienojās un par vadošo ģitāristu kļuva Berijs Stoks. 2013. gadā Ādams apvienību atstāja, tāpēc basģitārists Breds solista vietā uzaicināja savu brāli Metu Volstu. Savukārt 2024. gada oktobrī grupa oficiāli paziņoja, ka Ādams atgriezies tās sastāvā un kopā ar Metu veidos apvienības solistu tandēmu.
Ādams Gontjērs, komentējot atkal apvienošanos un darbu studijā pie 8. albuma: "Manuprāt viss notika nevainojami, pat labāk, nekā sagaidījām. Tā, it kā mēs kopā atgrieztos istabā un turpinātu no vietas, kur beidzām. Mēs esam bijuši draugi tik ilgi, ka ir dabiski būt atkal kopā."
Viņam piebalso Mets Volsts: "Šī ieraksta tapšana bija tik jautra un iedvesmojoša. Apvienojot vairāk nekā 20 Three Days Grace gadu [pieredzi] un paveicot ko tādu, ko neviena cita grupa nekad nav darījusi. Es jau tagad priecājos par to, ko fani dzirdēs!"