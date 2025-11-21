Džūlija Robertsa atklāj, kāpēc nav īstenojusi stila pārvērtības, ko impulsīvi gribējusi
Tāpat kā daudziem no mums, arī Holivudas dīvai Džūlijai Robertsai mēdz uznākt pēkšņa vēlme mainīt matu griezumu. Taču viņa to gandrīz nekad nav īstenojusi. Lūk, kāpēc.
Džūlijai Robertsai viens un tas pats frizieris ir jau vairāk nekā trīsdesmit gadu.
Aktrise pastāstījusi par savām frizūrām žurnāla “The Hollywood Reporter” jaunā speciālizlaiduma vāka intervijā.
Filmas “Jaukā sieviete” zvaigzne jau 33 gadus ir uzticīga frizierim Seržam Normanam. Intervijā “Oskara” balvas laureāte atzina, ka tieši Seržs viņu bieži atturējis no impulsīvām stila pārmaiņām. Viņa atklāja: “Reizēm es ierosinu kaut ko mainīt, un viņš tikai paskatās uz mani. Maigi. Bet viņa acis saka – ‘Nē.’ Parasti tas notiek tad, kad man gribas nogriezt matus!”
“Es uzticos Seržam tik ļoti, ka dažkārt mēs pat nerunājam par to, kādam jābūt galarezultātam,” viņa piebilda, raksturojot darba attiecības ar savu frizieri.
Pēc 33 kopā nostrādātiem gadiem viņi ir satuvinājušies gluži kā ģimene. “Seržs ir ārkārtīgi talantīgs un spēj paveikt ar matiem pilnīgi visu, tāpēc man nav vajadzības meklēt ko citu,” sacīja Roberts. “Šajā brīdī mēs esam vairāk kā ģimene nevis kolēģi.”
Arī Seržs dalījās pārdomās par viņu saikni: “Mūsu savstarpējā sapratne izveidojās uzreiz. Gadu gaitā šī saikne ir tikai kļuvusi dziļāka, pārtopot par apbrīnojamu draudzību. Starp mums valda liela uzticēšanās, un tā padara radošo procesu vieglu un patiesi aizraujošu.”
Džūlija Roberts un Seržs Normans sāka sadarboties pēc kopīga darba pie fotosesijas 1993. gadā.