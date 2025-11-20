Pēc Diānas Kītones aiziešanas tiek veidots kādas ikoniskas filmas turpinājums
Toms Bezūža, 2005. gada iemīļotās Ziemassvētku filmas “Laipni lūgta ģimenītē” (The Family Stone) scenārists un režisors, atklājis, ka strādā pie filmas turpinājuma.
Bezūža šo ziņu atklāja intervijā par darbu kopā ar aizsaulē aizgājušo Diānu Kītoni, kura oriģinālajā filmā atveidoja ģimenes matriarhu Sibillu Stounu.
Režisors sacīja, ka bija domājis un strādājis pie “Laipni lūgta ģimenītē” turpinājuma scenārija — stāsta, kurā Sibillas ģimene Ziemassvētkos sastopas ar ziņu, ka viņa ir neārstējami slima —, kad viņš uzzinājis par Kītones negaidīto nāvi pagājušajā mēnesī 79 gadu vecumā.
“Jau mēnešiem ilgi, strādājot pie scenārija, mani vajāja Sibillas zaudējums, un šī ziņa bija trieciens pa jau tā sāpīgu vietu,” sacīja Bezūža. “Domās esmu pavadījis daudz laika viņas mājā, kur viņas man jau kādu laiku pietrūka.”
Bezūža sacīja, ka Kītones aiziešana padarījusi vēl svarīgāku to, lai turpinājums izdotos gana labs un “atbilstošs pārējiem aktieriem”. Tagad viņš vēloties “godināt viņu vēl vairāk”.
“Laipni lūgta ģimenītē” galvenajās lomās piedalījās Sāra Džesika Pārkere, Dermots Malronijs, Lūks Vilsons, Klēra Deinsa, Reičela Makadamsa, Elizabete Rīsere un Kreigs T. Nelsons. Filma stāsta par ļoti neveiklu ģimenes svētku tikšanos. Filmas neērtie un smieklīgie brīži, sajaukti ar dziļi emocionālām ainām, ir padarījuši to par vienu no ikgadējām Ziemassvētku skatīšanās klasikai pieskaitāmajām filmām.
Bezūža sacīja, ka, kad viņam pirmo reizi radās doma par turpinājumu, viņš sazinājās ar producentu un uzsvēra, ka vēlas to veidot tikai tad, ja galvenie aktieri būs ieinteresēti atgriezties. “Man neinteresē Braidiju ģimenes sapulce bez oriģinālās Dženas,” viņš teica.
Viņš piebilda, ka visi aktieri tika sazināti un atsaukušies pozitīvi. Neviens gan vēl nav oficiāli parakstījis līgumu, un filma nav devusi zaļo gaismu, taču aktieri atzinīgi izteikušies par projektu. Bezūža gan norādīja, ka vēl jāstrādā pie scenārija gala versijas.
Saskaņā ar Box Office Mojo datiem pirmā “Laipni lūgta ģimenītē” filma visā pasaulē iekasēja gandrīz 93 miljonus ASV dolāru, neskatoties uz 18 miljonu dolāru budžetu.
