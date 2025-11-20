Folkloras kopa "Upīte" izdod dziesmu spāņu valodā un dodas uz Kostariku
Folkloras kopa "Upīte" pēc Latvijas valsts svētkiem dodas tālā ceļā – uz starptautisku festivālu Kostarikas Republikā. Gatavojoties braucienam un vēloties ar savu dziesmu tuvāk iepazīstināt Latīņamerikas publiku, kopa pirmo reizi iedziedājusi vienu no saviem darbiem spāņu valodā.
Kā portālu Jauns.lv informēja Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors Andris Slišāns, latgaliski dziesma pazīstama ar nosaukumu “Kod īt iz balli”, bet spāņu versijā tā skan kā “Cuando van al baile”. Dziesmu kopā ar "Upīti" iedziedājis grupas draugs, Brazīlijas mūziķis Artuss Foči, piešķirot tai Latīņamerikas balsu un ritmu tuvumu. Dziesmas stāsts spāņu tekstā vēsta par puiša un meitas satikšanos ballē, kur mīlas sarunas, jutīgas izjūtas un nerimtīgs dzīves prieks savijas vienā dejā. Tā ir dziesma par jaunību, kaisli un vēlmi dzīvot ar pilnu sirdi.
Ar jauno ierakstu folkloras kopa Upīte cer radīt tiltu starp Latgales tradīcijām un tālās Kostarikas klausītājiem, pierādot, ka tautasdziesmu stāsti un emocijas ir saprotamas jebkurā valodā.