Sadedzina žiguli, šauj salūtu no motocikla: pasaulslavenais mūziķis Oliver Tree uzfilmē jaudīgu videoklipu Latvijā
"Es nespēju noticēt, ka viņš atkal to ir izdarījis!" — tā par savu jauno, iespaidīgo un enerģisko mūzikas videoklipu, kas tika filmēts Latvijā, saka pats slavenais mūziķis Oliver Tree.
Oliver Tree laidis klajā savu jaunāko dziesmu un videoklipu "Joyride". Asa sižeta cienītāji un adrenalīna ķērāji noteikti novērtēs to, jo amerikāņu dziedātājs ir parūpējies, lai katrs kadrs būtu atmiņā paliekošs — piemēram, pašās beigās viņš aizdedzina žiguli. Klipā redzams arī iespaidīgs kadrs ar motociklistu, kurš šauj salūtu. Tas ir profesionālais streetbike freestyle braucējs Didzis Grundulis. Sociālajā tīklā "Instagram" viņš raksta: "Oliver Tree jaunā dziesma ir klāt! Milzīgs lepnums un prieks būt kā odziņai uz kūkas, piedaloties kopā ar Amerikas superzvaigzni!"
Par mūziķi
Oliver Tree (īstajā vārdā Oliver Tree Nickell) ir amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, producents un video režisors. Viņš bieži veido vizuāli izteiksmīgus un apzināti pārspīlētus videoklipus. Mūzikā viņam patīk apvienot alternatīvo rokmūziku, indie popu, hiphopu un elektroniku. Mūziķim ir vairāk nekā seši miljoni sekotāju kanālā “YouTube”. Viņa tēls — kostīms, frizūra un uzvedība — nereti šķiet ironisks vai ekscentrisks. Neskatoties uz šo tēlu, viņa mūzikā sastopami arī nopietni motīvi.