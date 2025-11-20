Reperi Ozols un Sudrabu Sirds pirms sava kopīgā koncerta izdod videoklipu dziesmai "Krokodila asaras"
22. novembrī koncertzālē "Palladium" notiks viens no šī gada jaudīgākajiem hiphopa notikumiem - koncerts "Dubultslazds", kurā uz vienas skatuves apvienosies divi Latvijas repa smagsvari: Ozols un Sudrabu Sirds. Vakars solās kļūt par patiesu sprādzienu - ar klasiku, jaunajiem hitiem un nepieradinātu enerģiju, kas pierāda: Latvijas reps dzīvo, attīstās un turpina augt ar spēku, kas nepakļaujas robežām.
Koncertam par godu mākslinieki izdod arī jaunu videoklipu dziesmai “Krokodila asaras” – simbolisku atsauci uz mītisko frāzi par krokodila asarām, kas tek nevis no žēluma, bet dabiskas reakcijas. Melnbaltais klips uztur projekta estētiku un piešķir dziesmai urbānu dramatismu, kas atspoguļo gan rudens vēso noskaņu, gan cilvēka iekšējās emociju straumes, vienlaikus ieturot arī šī projekta vizuālo vēstījumu. Filmēšana noritēja aukstumā, uz ūdens un ar īpašu uzsvaru uz telpiskuma sajūtu – un tieši laikapstākļi nāca par labu, lai šo sajūtu vēl labāk atainotu videoklipā. Videoklipu veidojis jaunais talants Ričards Zariņš.
Koncerts “Dubultslazds” būs īpašs ne tikai muzikāli, bet arī vizuāli – koncerta noformējumam radītas pilnīgi jaunas vizualizācijas sadarbībā ar Ozola komandas vizuālajiem māksliniekiem. Pie projekta strādā arī radošais partneris, kurš veidojis Ozola “Xiaomi Arēnas" šova vizuālo identitāti. Koncerts tiek veidots divās daļās – “Dubultslazds”, kā laikā vizuāli atdzīvosies arī dziesmu atmosfēra, bet tai sekos klasika, kā arī abu mākslinieku pēdējo gadu populārākie ieraksti. Protams, neiztikt arī bez īpašiem pārsteigumiem, kas šobrīd tiek paturēti noslēpumā, lai uz koncertu sanākušajiem būtu vēl īpašāka sajūta, pieredze un emocijas. Koncertā gaidāmi arī īpašie viesi, kuru vārdus mākslinieki pagaidām neatklāj. Zināms vien tas, ka vakara izskaņā skanēs kas tāds, par ko šobrīd cilvēki runā un runās vēl ilgi. “Būs pārsteigumi, būs enerģija – šeit būs viss, ko mīlam repā,” saka Ozols. Mākslinieki norāda, ka šis būs ne tikai koncerts, bet kopīgs piedzīvojums, kas apvienos stāstus, vizuālo dramaturģiju un Latvijas underground hiphopa kultūras kodu.