Vai Vudijs Harelsons un Metjū Makkonahijs tiešām ir brāļi? Popkultūras trakākās sazvērestības teorijas
Popkultūras pasaulē robeža starp realitāti un fantāziju bieži ir plāna kā dūmu plīvurs. Tur dzimst mīti un teorijas, kas reizēm dzīvo ilgāk par pašām slavenībām, kuras tajās iesaistītas.
Daļa šo teoriju dzimst nevainīgu joku veidā, bet, nonākot sociālajos tīklos, pārtop patstāvīgos “faktos”, ar kuriem dzīvo veselas interneta kopienas. Citi mīti sakņojas neskaidros vēstures brīžos, neatbildētos jautājumos vai neizskaidrotās sakritībās. Daļa ir absurdi, citi — pārsteidzoši detalizēti, vēl citi — tik dziļi iesakņojušies popkultūras folklorā, ka kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu.
Tieši tāpēc popkultūras sazvērestības teorijas turpina dzīvot: tās ir izklaidējošas, intriģējošas un nereti piedāvā alternatīvus, dramatiskus vai vienkārši jautrus paskaidrojumus par sabiedrībā pazīstamu cilvēku dzīvi.
Šeit — apskats par spilgtākajām teorijām, kuras gadiem neizzūd no sabiedrības uzmanības.