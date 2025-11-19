Koncertizrāde “Disko roze" mūzikas namā "Daile" 2025. gada novembrī
FOTO: krāšņi izskan koncertizrāde “Disko roze" ar Agnesi Budovsku un Andri Keišu
Aizvadītajā nedēļā, 13. novembrī, mūzikas nama "Daile" 12. jubilejas vakarā izskanēja koncertizrādes “Disko roze | Agnese Budovska | Andris Keišs | Dailes bigbends” pirmizrāde.
Šis muzikāli teatrālais notikums Gunāra Rozenberga, Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa un Gunāra Freidenfelda mūzikas skaņās atdzīvināja laikmetu, kurā mūzika, mode un spilgtas personības kļuva par radošuma, brīvības un dzīves baudījuma simbolu.
Koncertizrāde “Disko roze” ir ceļojums laikā un noskaņās — stāsts par periodu, kad Rīgas deju lokāli, spilgta mode un spilgtas personības noteica galvaspilsētas radošo ritmu. Koncertizrādes idejas autors Andris Keišs iedvesmu smēlies no trompetista, komponista un aranžētāja Gunāra Rozenberga mūzikas, Raimonda Paula melodijām un Rīgas kultūras dzīves ziedu laikiem, kad “Rīgas modeļu nams” un naktslokāli padarīja pilsētu par vienu no krāšņākajām vietām Eiropā. Jubilejas vakarā uz pirmizrādi bija ieradušies arī īpaši uzaicināti viesi - maestro Raimonds Pauls, Latvijas Teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubenis, dziedātāja Ance Krauze un citi Latvijas kultūras dzīves pārstāvji, kuri ar patiesu prieku sveica māksliniekus pirmatskaņojuma panākumos un mūzikas namu "Daile" tā lielajos svētkos.
Tuvākās koncerizrādes: 20., 28., 29. un 30. decembrī, kā arī 2026. gada 3. un 5.janvārī un turpmāk mūzikas nama "Daile" repertuārā.
Koncertizrādes “Disko roze” mākslinieciskajā komandā ir aktrise Agnese Budovska, aktieris Andris Keišs, "Dailes bigbends" - Kārlis Vanags (saksofons), Dāvis Jurka (saksofons), Andris Augstkalns (trompete), Reinis Puriņš (trompete), Laura Rozenberga (trombons), Rihards Goba (ģitāra), Viktors Ritovs (taustiņinstrumenti), Edvīns Ozols (bass), Artis Orubs (bungas). Režisors / inscenētājs - Valērijs Oļehno, kostīmu māksliniece - Kristīne Jurjāne, horeogrāfe - Liene Grava, producente - Anda Zadovska.