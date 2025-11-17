“Skaistums ir pārmaiņās”: Velsas princese dalās retā personiskā pārdomu stāstā
Velsas princese Ketrīna dalījusies ar retu un ļoti personisku vēstījumu savas “Mother Nature” video sērijas trešajā daļā, kas publicēta 15. novembrī.
Video sākumā Velsas princese stāsta par sezonas mainīgumu un dalās savās pārdomās par gadalaikiem, sakot: “Kad dienas kļūst īsākas un ēnas garākas, vasaras enerģija atkāpjas. Šis ir pārdomu un atjaunošanās laiks.” Filmēšanas laikā viņa kopā ar pavāru Gilu Melleru dodas pastaigā pa mežu, kur vēlāk gatavo ēdienu ārā kopā ar bērniem, kamēr kadrā manāmas krītošās rudens lapas.
Turpinot savu vēstījumu, Keita uzsver nepieciešamību mācīties atlaist lieko, tāpat kā to dara daba: “Koki, gatavojoties ziemai, nomet lapas. Tāpat arī mums ir jāiemācās atbrīvoties no visa liekā, kas vairs nav vajadzīgs.”
Tāpat princese norādīja, ka "tad, kad mēs vairāk pievēršam uzmanību tam, kas notiek mūsos un mums apkārt, mēs varam labāk saprast, kas patiesi ir svarīgs". Viņa sacīja, ka daba mums atgādina, ka skaistums slēpjas pārmaiņās un apziņā, ka viss nav mūžīgs — un ka dažreiz ir jāspēj palaist vaļā to, kas tev vairs nekalpo".
Šis rudens vēstījums nāk laikā, kad Keitas un Viljama ģimenē atgriezusies stabilitāte — karaliskais pāris ar bērniem nesen ievācās Vindzoras namā ”Forest Lodge" un Keita jūtas daudz spēcīgāka pēc 2024. gadā pārciestā vēža un ķīmijterapijas. Princese atzina, ka daba slimības laikā viņai sniedza spēku. “Pēdējā gada laikā daba ir bijusi mana patvēruma vieta," pirmajā cikla "Mother Nature" sērijā norādīja Keita, uzsverot, ka tā palīdzējusi viņai emocionāli un fiziski atlabt ārstēšanas laikā.