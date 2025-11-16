Eksperti: dzīve britu karaliskajā ģimenē var būt pilnīga elle
Būt britu karaliskās ģimenes loceklim var būt kā “dzīvs elles loks”, kur aiz pils sienām slēpjas izolācija un nodevība.
Šādu apgalvojumu izteica karaliskās ģimenes komentētāja Kinsija Šofīlda, YouTube raidījuma “Kinsey Schofield Unfiltered” vadītāja. Viņa izteicās pēc tam, kad aktrise Sofija Vinklmena — zināma arī kā lēdija Frederika Vindzora — karalisko dzīvi nodēvējusi par “pilnīgu elli”, kliedējot ilūziju par pasakas cienīgu eksistenci. Tomēr viņasprāt, Velsas princis un princese — princis Viljams un Keita Midltone — karalisko dzīvi pieņem citādi, pateicoties ģimenes dzīves stabilitātei un pienākuma apziņai.
“Būt karaliskās ģimenes loceklim ir dzīva elle,” sacīja Šofīlda. “Sabiedrība no tevis sagaida vairāk. No tevis prasa augstāku morālo latiņu. Citi lemj, ar ko tu precēsies. No tevis gaida, ka vienmēr būsi skaists un perfekti uzvedīsies.”
“Pagājušajā gadā realitātes šova veterāne Narindera Kora nonāca virsrakstos, kritizējot Velsas princeses Ketrīnas izskatu,” sacīja Šofīlda. “Viņa apgalvoja, ka princese slikti noveco — un tas, neraugoties uz to, ka visi zinājām, ka Ketrīnai ir vēzis.”
Vinklmena, britu aktrise, kura apprecējās karaliskajā ģimenē, laikrakstam “The Times” sacīja, ka šī dzīvesveida spožums ir maldinošs. “Jo vairāk es iepazīstu karalisko ģimeni, jo vairāk saprotu, ka viņu dzīve ir pilnīga elle un šī neizvēlētā slava ir sava veida spīdzināšana,” medijam sacīja 45 gadus vecā aktrise.
“Neviens no viņiem nepieteicās [Lielbritānijas realitātes mūzikas konkursam] “Pop Idol” vai kam līdzīgam, lai kļūtu slavens,” viņa piebilda. “Dzīvot aklā prožektora gaismā jau no dzimšanas, nezinot, kam vari uzticēties, nezinot, kurš tevi nodos, un nepārtraukti lasot par sevi melus — tas ir nežēlīgi.”
Šofīlda viņai piekrita. “Iedomājieties — jūs izcīnāt savu dzīvi atpakaļ no vēža, bet publiskais komentārs fokusējas tikai uz jūsu izskatu,” viņa sacīja, atsaucoties uz Keitas cīņu ar vēzi 2024. gadā.
“Jūsu bērni uzreiz nonāk publikas uzmanības lokā,” viņa piebilda. “Skolā ir grūti iegūt draugus, jo nezini, kurš patiesi vēlas ar tevi draudzēties, bet kurš cer gūt labumu no tavas statusa. Vēl sliktāk — reizēm draugi, nonākot finansiālās grūtībās, pārdod stāstus par tevi tabloīdiem. Savs viedoklis jāglabā pie sevis — kas mūsdienās ir reta īpašība. Tava darbakārtība tiek sastādīta sešus mēnešus līdz gadam uz priekšu, un tu esi mācīts no tās neatkāpties.”
“Izolācija noteikti ir problēma,” turpināja Šofīlda. “Tāpēc aizsaulē aizgājusī karaliene tik ļoti mīlēja būt kopā ar saviem brālēniem un māsīcām un vecajiem draugiem. Karaliene zināja, ka viņi ir uzticami un saprot viņas unikālo situāciju.”
Vinklmena apprecējās ar lordu Frederiku Vindzoru — prinča Maikla Kenta dēlu un aizsaulē aizgājušās karalienes pirmo brālēnu — 2009. gadā. Medija ziņās teikts, ka Vinklmena “labprātīgi” uzticējusi visu kāzu sagatavošanu savai vīramātei, princeses Maiklas Kentai, tostarp kāzu kleitas izvēli. Vīramāte, kā vēsta mediji, nereti tiek dēvēta par “princesi Pašpušķi”.
“Es savās kāzās nevienu nepazinu,” atcerējās Vinklmena. “Man bija labākie draugi līdzās, bet lielākā daļa viesu man bija sveši.”
“Man viņu visu ir ļoti žēl,” viņa piebilda par saviem radiniekiem. “Dzīve ar tik lielu uzmanību un spiedienu noteikti nav veselīga — bet viņiem nav izvēles.”
Karaliskās ģimenes eksperts Ians Pelnems Tērners sacīja, ka karaliskās ģimenes darba dzīve, kur tavi pienākumi ir iepriekš noteikti, nav piemērota vājām nervu sistēmām. “Patiesībā tu dzīvo akvārijā, kas tek,” viņš skaidroja. “Tu dzīvo varas, naudas un statusa vidē, kur daži ģimenes locekļi uzskata, ka viņiem ir pilnīga brīvība dzīvot, kā vien vēlas — un rīkoties bez sekām. Man tiešām ir žēl karaliskās ģimenes. Bet, ja dzīve ir tik briesmīga, kāpēc neiet Harija un Meganas ceļu un neaiziet? Vai viņus kāds pietrūktu? Manuprāt, viņiem šī dzīve patīk.”
Vinklmena sacīja, ka daudzi viņas radinieki izmanto savu pozīciju sabiedrības labā — neraugoties uz biežo negatīvo mediju uzmanību. Daži no viņiem esot būtiski dažādu problēmu aktualizēšanā.
“Augstākie karaliskās ģimenes locekļi ļoti smagi strādā ar tūkstošiem labdarības organizāciju Lielbritānijā un pasaulē — gan aizkulisēs, gan publiski,” sacīja Vinklmena. “Nav noliedzams, ka viņi sniedz milzīgu prestižu un svaru jebkurai tēmai, ko atbalsta.”
“Karalis Čārlzs ar savu fondu ir viens no lielākajiem sociālās mobilitātes veicinātājiem Lielbritānijā,” viņa turpināja. “Princese Anna veic gandrīz 500 pienākumu izpildes gadā. Edinburgas hercogiene tikko atgriezusies no Sudānas, kur tikās ar ķirurgiem, kas operē brutāli izvarotas mazgadīgas meitenes — tas ir traumatisks, ļoti nopietns darbs.”
“Man tiešām šķiet, ka mans komunistu vectētiņš būtu pārliecināms par karaliskās ģimenes nozīmīgumu,” viņa piebilda.
Karaliskās ģimenes eksperts Ričards Ficviliamss sacīja, ka daļa karalisko locekļu patiešām strādā nenogurstoši. “Monarhijas nozīme sniedzas tālu pāri varas spožumam,” viņš sacīja. “Ir iespējams būtiski ietekmēt cilvēku dzīves, kā to darījis karalis Čārlzs ar savu fondu. Tas palīdz bezdarbniekiem un sociāli mazāk aizsargātajiem.”