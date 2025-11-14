“Chippendales” uzkarsēs Rīgu - erotiskais šovs atgriežas ar jaunu sastāvu
4. decembrī “Xiaomi” arēnā norisināsies populārs striptīza šovs “Chippendales”, informē portāls balticevents.info.
Pasaulslavenie “Chippendales” 2025. gadā uzkarsē atmosfēru, vedot savu vilinošo “All Night Long Tour” pasaules koncerttūres ietvaros arī uz pilsētām visā Eiropā. Šis tūres šovs ir piepildīts ar īpašu horeogrāfiju un jaunu sastāvu – tas sola kļūt par līdz šim karstāko “Chippendales” tūri.
“Mēs esam ļoti sajūsmināti par iespēju vest šo pilnīgi jauno “Chippendales” šovu uz Eiropas pilsētām – mēs esam pārradījuši šo pieredzi ar jaunākās paaudzes horeogrāfiju un dinamiskiem numuriem,” saka Danielle Pearson, “Chippendales” tūres producente. “Katra detaļa ir pārdomāta, lai šis vakars kļūtu par neaizmirstamu – ar augstas enerģijas priekšnesumiem un ballītes atmosfēru, kas liks faniem vēlēties vēl!”
Šovs 12 gadus pēc kārtas ir ieguvis prestižās “Best of Las Vegas” balvas kategorijās “Labākais vīriešu šovs” un “Labākā vecmeitu ballītes vieta”. Viņu galvenais šovs Lasvegasā jau 22 gadus notiek “Rio Hotel & Casino”, kur sniegti vairāk nekā 9000 priekšnesumu. No 2025. gada janvāra viņu jaunās mājas būs “The LINQ Hotel + Experience”. No viņu pavedinošā izskata līdz klātbūtnei uz skatuves – viņi ir noteikuši pasaules klases izklaides standartu Lasvegasā.
Projekts ir ieguvis arī pastāvīgu vietu popkultūras vēsturē un turpina izklaidēt skatītājus ne tikai uz skatuves, bet arī ekrānos. “HULU” seriāls “Welcome to Chippendales”, izdomāts stāsts par zīmola vēsturi, ieguva piecas “Primetime Emmy” nominācijas un kritiķu atzinību.
Turklāt “Chippendales” ir bijuši redzami daudzos televīzijas šovos, tostarp “Secret Lives of Mormon Wives” (HULU), “The Golden Bachelor”, “The Golden Bachelorette”, “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, “The Real Housewives of Beverly Hills”, “Vanderpump Rules”, “Jersey Shore Family Vacation”, “20/20”, “GMA”, “The Today Show”, kā arī dokumentālajā sērijā “Secrets of the Chippendales Murders” kanālā “A&E”.
Biļetes uz "All Night Long Tour” šovu ir pieejamas visās “Biļešu Serviss” kasēs.