Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Vaira Vīķe-Freiberga: "Filma par TTT ir lieliska dāvana Latvijai dzimšanas dienā"
Režisora Dzintara Dreiberga jaunās spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" patronese ir eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa uz filmas pirmizrādi nevarēja ierasties veselības problēmu dēļ, bet sūtīja uzmundrinošus ceļa vārdus.
Atsūtītajā vēstulē Vaira Vīķe-Freiberga pateicās režisoram Dzintaram Dreibergam, aktieriem un visai radošajai komandai par lielo darbu pie filmas tapšanas sešu gadu garumā. Viņa atvainojās ikvienam, ka pēkšņu apstākļu dēļ nevar dalīt Rīgā ar visiem pirmizrādes prieku: “Manuprāt, filma ir brīnišķīga pati par sevi un skaista dāvana mums visiem skatītājiem un Latvijai 107. dzimšanas dienā. Filma ir par Latviju, tās cilvēkiem un basketbolu. Par vienu no gadījumiem, kad Latvijas cilvēki parādījuši savam skaitam un situācijai formāli neatbilstošu varēšanu, kā mēs esam redzējuši gadu gaitā gan sportā un arīdzan mākslā.”
“Es raudāju, es uzzināju, es dzīvoju līdzi, smējos, aplaudēju par skaistiem un svarīgiem grozā trāpītiem metieniem. Es pārdomāju un aiznesu filmu, šo stāstu sev līdzi. Ir svarīgi stāstīt mūsu stāstus, jo tā tie tiek atmodināti un neaizmirsti, un tie turpina dzīvot tālāk un turpina iedvesmot. Filma parāda un atgādina, kā lauž un nesalauž. Kā var ar gribasspēku un mērķtiecību, un titānisku spēku, un apņēmību daudz izdarīt un sasniegt lielas lietas. Skatieties filmu, novērtējiet, apspriediet un sviniet svētkus,” tā savā vēstulē raksta eksprezidente.
Vairas Vīķes-Freibergas sekretāre Daina Lasmane sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāstīja, ka rudens vīrusi ir pieveikuši eksprezidenti, tāpēc arī viņa nav kopā ar filmas veidotājiem un skatītājiem šajā zīmīgajā pirmizrādes dienā. “Taču jāteic, ka bija iespēja jau oktobrī individuāli noskatīties filmu, tā vēl nebija pilnībā gatava, bet jau tuvu finišam. Lai gan mums šķita, ka tā ir gatava, Dzintars teica, ka vēl nepieciešama krāsu un skaņas korekcija. Mēs smējāmies, raudājām, priecājāmies un aplaudējām. Eksprezidenti filma ļoti aizkustināja,” atklāj Lasmane.