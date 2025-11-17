Ko ģērbt uz pieņemšanu pie Valsts prezidenta - idejas no Latvijas dizaineru jaunākajām kolekcijām
18. novembrī Latvijas prominences, kā allaž, pulcēsies svinīgajā koncertā Nacionālajā teātrī, lielākā daļa arī pēc dažām stundām būs aicināta uz vakara pieņemšanu Rīgas pilī. Abos pasākumos ir strikts dreskods, tāpēc ielūkojamies Latvijas modes zīmolu piedāvājumā no nesen notikušās Rīgas modes nedēļas skatēm. Lūk, kādos tērpos var doties ciemos pie Valsts prezidenta!
Prezidenta kancelejas mājaslapā norādīts: ja pieņemšanas dress code ir "black tie", tad dāmas var izvēlēties vilkt garo vai īso vakarkleitu. Protokols paredz, ka vakartērpam jābūt no vienkrāsaina auduma, citu ierobežojumu krāsas ziņā nav. Pie vakartērpa dāma velk slēgtas laiviņkurpes ar augstu papēdi, somiņai jābūt nelielai un elegantai. Tik vienkārši!
Ja "dress code" ir "white tie", tad dāmas velk vienkrāsainu garo vakarkleitu. Kleita var būt dekoltēta ar atkailinātu plecu un muguras daļu, svārku aizmugurējā daļa var būt pagarināta. Somiņa – eleganta, neliela, ādas vai darināta no auduma, izšūta; drīkst vilkt cimdus, taču tie nav obligāti.
Cimdotā rokā var turēt dzēriena glāzi, bet pirms sēšanās pie galda tos neuzkrītoši novelk. Modes māksliniece Katja Šehurina un viņas zīmols "BAE by Katya Shehurina" piedāvā tērpus īpašiem brīžiem – un kas gan var būt īpašāks par pieņemšanu pie Valsts prezidenta?
Arī zīmola "Amelii" jaunākajā kolekcijā atrodamas gan kāzu kleitas, gan eleganti tērpi, kādus var iedomāties 18. novembra pieņemšanā, proti – gari svārki ar elegantu žaketi vienmēr izskatīsies svinīgi, ja ne gluži Rīgas pilī, tad Nacionālajā teātrī gan. Cepures gan labāk atstāt mājās un zem žaketes uzvilkt topu vai piesegt atkailināto dekoltē daļu ar izteiksmīgu kaklarotu. Jāatceras, ka bižutērija pieņemšanā pie prezidenta ar dreskodu "white tie" nav pieļaujama – tikai dārglietas.
Arī garās melnās vakarkleitas, kuras redzējām cita pašmāju zīmola – "StudioMX" – kolekcijā, būs piemērotas svinīgajam vakara pasākumam. Protams, ar citādu grimu un matu sakārtojumu nekā modelei modes skatē un ar atbilstošiem aksesuāriem.